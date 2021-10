Il Matebook 14 AMD Ryzen 7 di Huawei torna su Amazon ed è in offerta

Si apre la settimana delle offerte Amazon con delle occasioni davvero niente male. Amazon mette in sconto un bel notebook gaming MSI ed anche uno dei notebook più introvabili di questi mesi, il Matebook 14 AMD di Huawei. Non solo per aumentare lo spazio a disposizione su queste macchine, ci sono anche tanti moduli ssd in offerta.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 4 Ottobre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 4 Ottobre 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

MSI GF65 Thin

MSI GF65 Thin sa il fatto suo con un processore Intel Core i5 10300H e scheda grafica GeForce RTX 3060 Max-Q di NVIDIA (16 GB RAM e 512 GB SSD). La base hardware è importantissima ma è anche il sistema di raffreddamento con doppia ventola e 6 heatpipe ad essere decisamente interessante per la fascia di prezzo. Il display è un IPS a 120Hz da 15.6 pollici. Ci sono tante altre chicche che MSI ha inserito nel suo GF65 Thin, un vero notebook gaming super interessante.

MSI GF65 Thin a 1199 Euro invece di 1599 Euro

HUAWEI MateBook 14 AMD

Introvabile per settimane, torna a sorpresa il Huawei Matebook 14 AMD con processore Ryzen 7 4800H con 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Si tratta di un bel notebook tuttofare in grado di essere un validissimo strumento per tutti quelli che hanno bisogno di una macchina concreta, molto potente senza rinunciare alla portabilità e al buon design. Ha una tastiera molto valida, anche il trackpad convince. Peccato per l’inquadratura derivata dalla fotocamera pop up.

HUAWEI MateBook 14 a 899 Euro invece di 1049 Euro

Crucial P5 Plus NVMe PCIe 1 TB

Un modulo SSD che sulla carta potrebbe sembrare il top da prendere per rapporto qualità prezzo, effettivamente se avete bisogno di tanto spazio lui è tra i migliori SSD m2 ed ha delle prestazioni ottime. Il Crucial P5 Plus è un modulo con interfaccia PCIe 4.0 NVMe particolarmente adatto a raggiungere altissime velocità in lettura e scrittura (circa 6600 MB/s lettura e 5000 MB/s in scrittura). Il modulo possiede l’accelerazione dinamica della scrittura, la correzione degli errori e una bella protezione termica adattiva tramite sensore che permette di stabilizzare le prestazioni.

Crucial P5 Plus NVMe PCIe 1 TB a 160 Euro invece di 184 Euro su Amazon Italia

Samsung T7 Touch Portatile 500 GB

Forse tenere i propri dati su un modulo SSD esterno senza nessun tipo di protezione non è il massimo desiderabile e per questo motivo Samsung ha inserito un comodissimo lettore di impronte digitali sulla sua memoria esterna SSD T7 Touch da ben 500 GB. La velocità di trasferimento dati arriva fino a 1050 MB/s, si può vantare dell’interfaccia USB 3.2 di seconda generazione e di un secondo sistema di sicurezza basato su crittografia hardware AES a 256 bit. Costa tanto ma se avete bisogno di dati in sicurezza e in mobilità. è la scelta migliore. Un disco ssd esterno molto completo.

Samsung T7 Touch Portatile 500GB a 79 Euro invece di 94 Euro su Amazon Italia

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 4 Ottobre 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.