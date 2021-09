Xiaomi, con il brand MIJIA, presenta una lampada smart e un bollitore

Xiaomi ha presentato due nuovi dispositivi: una lampada smart da scrivania – Xiaomi MIJIA Smart Rechargeable Desk Lamp – e un bollitore – Xiaomi MIJIA Electric Kettle 2. Scopriamo nel dettaglio le caratteristiche dei nuovi prodotti.

Caratteristiche Xiaomi MIJIA Smart Rechargeable Desk Lamp

Xiaomi MIJIA Smart Rechargeable Desk Lamp dispone di una batteria da 2000 mAh dalla lunga autonomia in grado di garantire fino a 4 ore a piena potenza, 40 ore al 10% di potenza e fino a 120 ore se impostata all’1% della potenza. Attraverso l’applicazione MIJIA l’utente ha la possibilità di personalizzare il funzionamento della lampada secondo i propri gusti, sia dal punto di vista della luminosità che della temperatura colore. A tal proposito i LED da 0.25 W possono essere modulati secondo varie temperature colore, da 2700 a 6000 K.

L’anima smart della lampada viene a galla quando integrata con l’ecosistema MIJIA: emette flash intermittenti quando qualcuno suona il campanello di casa, spegne tutte le luci in casa quando viene spenta oppure attiva automaticamente la modalità notturna quando i sensori registrano movimenti nel letto.

Prezzo e disponibilità Xiaomi MIJIA Smart Rechargeable Desk Lamp

La lampada smart da scrivania è disponibile in Cina al prezzo di 129 yuan, circa 17 euro al cambio.

Caratteristiche Xiaomi MIJIA Electric Kettle 2

Venendo al bollitore elettrico Xiaomi MIJIA Electric Kettle 2, la nuova generazione dispone adesso di una nuova maniglia arrotondata e un serbatoio da 1.7 litri – contro gli 1.5 litri del modello precedente. All’interno è presente una struttura in acciaio inossidabile 304 adatto al contatto con gli alimenti, mentre la lavorazione antiossidante lo rende anche più semplice da pulire e da utilizzare nel tempo.

Munito di una resistenza da 1800 W per far bollire l’acqua, la base riscaldante è stata rivisitata per espandere il calore in maniera uniforme; dal punto di vista della sicurezza, invece, trovano posto diverse accortezze come l’interruzione automatica quando l’acqua arriva a bollore oppure quando il serbatoio interno è asciutto.

Prezzo e disponibilità Xiaomi MIJIA Electric Kettle 2

Il bollitore per liquidi è disponibile in Cina al prezzo di 99 yuan, circa 13 euro al cambio.

