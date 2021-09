È il giorno di eFootball: il “nuovo PES” è disponibile al download gratuito

Mentre manca ancora qualche ora al lancio del rivale FIFA 22 (già in promozione), Konami lancia ufficialmente in tutto il mondo il suo eFootball 2022. La nuova simulazione calcistica è free to play ed è disponibile al download gratuito su tutte le piattaforme compatibili.

eFootball 2022 è disponibile al download su PlayStation, Xbox, Windows 10 e Steam

Konami annuncia oggi il lancio globale di eFootball 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows 10 e Steam, in attesa del grande aggiornamento atteso per l’autunno. Per il momento sono infatti disponibili solo alcune modalità di gioco e poche squadre per le partite offline, ma il major update porterà tante aggiunte.

Tra queste la modalità Creative Team (per creare la propria squadra dei sogni e farla competere in tutto il mondo), nuove tipologie di giocatori, Contratti e nuove modalità Match (Creative League, Tour Event, Challenge Event, Online Quick Match e Online Match Lobby). Concentriamoci però su quanto disponibile fin da subito.

Per festeggiare il lancio globale di eFootball 2022, Konami ha pensato alla campagna eFootball Kick-Off con Match Online e l’evento “Worldwide Clubs”. La campagna permetterà ai giocatori di guadagnare contratti “Accordo al buio” in base al numero di partite giocate online (dopo 10, 15 o 20 partite), con la possibilità di ottenere carte calciatori “Leggendari” che potranno essere usate con l’arrivo del primo major update. La modalità Evento Online permette di sfidare altri giocatori uno contro uno potendo scegliere uno tra gli oltre 200 team con licenza ufficiale, con la possibilità di competere e guadagnare PG che potranno essere usati in seguito, con l’arrivo dell’aggiornamento.

I giocatori potranno giocare anche offline contro l’IA o contro un amico scegliendo tra nove club partner (FC Bayern München, FC Barcelona, Juventus, Manchester United, Arsenal, Corinthians, Flamengo, São Paulo e River Plate), avendo accesso a sei stadi (Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena ed eFootball Stadium).

I giocatori potranno prepararsi all’arrivo del primo major update pre-ordinando il Premium Player Pack con 2800 monete e sei contratti (otto per chi lo piazza entro la 1:59 dell’11 novembre 2021): disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows e Steam, ha un costo di 39,99 euro (-10% per i possessori di eFootball PES 2021 Season Update o eFootball PES 2021 LITE).

Per maggiori dettagli su eFootball 2022 e per il download gratuito potete rivolgervi al sito ufficiale. Vi lasciamo al trailer di lancio.