FIFA 22 già in super offerta per PS4 con questa promozione Esselunga

FIFA 22 sarà ufficialmente disponibile da domani, 1 ottobre 2021 (fatta eccezione per gli accessi in anteprima), ma già dal day one sarà possibile acquistarlo in super offerta per PlayStation 4 grazie alla nuova Offerta Tech di Esselunga.

Ecco la nuova Offerta Tech Esselunga: FIFA 22 a 49,90 euro

FIFA è un gioco che muove milioni di videogiocatori e risulta sempre tra i più venduti in Italia nonostante l’eterna lotta con PES (che quest’anno ha cambiato filosofia con il free to play eFootball). Il capitolo di quest’anno, FIFA 22, sarà disponibile in super offerta già dal giorno di uscita e sarà acquistabile da domani al prezzo di 49,90 euro, a patto di avere un negozio Esselunga nelle vicinanze.

Il popolare videogame è in promozione solo nella versione per PS4, che risulta giocabile anche su PS5 senza però i miglioramenti della versione dedicata: come dovreste sapere solo la Ultimate Edition (disponibile in digitale) del titolo permette un upgrade gratuito alla versione next gen.

Tra le novità di quest’anno della saga calcistica targata EA Sports possiamo citare i miglioramenti all’Intelligenza Artificiale, le funzioni Explosive Sprint e New Attacking Tactics e la revisione di varie modalità di gioco (da FUT a VOLTA, passando per la Carriera con maggiori profondità nelle meccaniche manageriali).

Potete acquistare FIFA 22 per PS4 a 49,90 euro nei negozi Esselunga dall’1 al 20 ottobre 2021, salvo esaurimento scorte. Purtroppo per l’acquisto online dovrete affidarvi ad altri rivenditori.

