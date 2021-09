Ecco Withings ScanWatch Horizon: quando lo stile subacqueo sposa il mondo hi-tech

Withings ScanWatch Horizon è il nuovo smartwatch ibrido dell’azienda francese che, riprendendo il design dei classici orologi subacquei, fa affidamento su molti sensori hi-tech per il tracking di importanti parametri vitali.

Caratteristiche Withings ScanWatch Horizon

ScanWatch Horizon viene definito dell’azienda come “il wearable più avanzato dal punto di vista medico di Withings“, evidentemente per sottolineare che lo smartwatch ibrido può contare su un ampio ventaglio di sensori non solo pensati per tracciare l’attività fisica, ma anche per il tracking di alcuni parametri vitali.

Munito di un design di altissimo livello profondamente ispirato ai grandi orologi classici con tanto di lunetta girevole in acciaio inossidabile, lancette cave Luminova e indici fosforescenti sulla ghiera per essere sempre visibili anche al buio, lo smartwatch può tracciare l’andamento cardiaco, i disturbi della respirazione nel sonno, i livelli di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno, l’ECG e l’attività fisica.

“ScanWatch Horizon ti farà battere il cuore e ti toglierà il fiato con il suo design straordinario, ma è in grado di rilevare i disturbi e gli effetti fisiologici con i suoi sensori di livello medico“, sottolinea Mathieu Letombe, CEO di Withings. “La nostra missione principale è creare dispositivi meravigliosi che le persone scelgono di utilizzare e indossare ogni giorno in modo che i dati clinici che forniscono possano avere un impatto significativo sulle loro vite. Gli orologi subacquei sono stati creati negli anni ’20 per fornire al personale della marina un orologio subacqueo preciso durante le manovre. Negli anni ’50 subacquei e appassionati di SCUBA li hanno resi alla moda per ogni occasione. Ora entusiasta delle capacità mediche avanzate, Withings mira a portare gli orologi sanitari connessi a un numero ancora maggiore di utenti“.

Il vetro in zaffiro con lavorazione antiriflesso si occupa di rendere visibile le lancette dell’orologio – e il piccolo display PMOLED – in qualsiasi condizione, mentre la lunga autonomia da 30 giorni e l’impermeabilità fino a 10 ATM lo rendono l’accessorio perfetto per chi ama nuotare, praticare sport sull’acqua e non solo.

Il sensore PPG è in grado di tracciare l’andamento del cuore e registrare eventi di fibrillazione atriale anche prima di iniziare ad avvertire palpitazioni e cambi di ritmo del cuore. La funzione ECG può registrare il tracciato del battito cardiaco in appena 30 secondi ed eventualmente studiarlo direttamente sull’applicazione mobile Health Mate. Inoltre, il lavoro congiunto dell’accelerometro e gli altri sensori ottici sono in grado di rilevare disturbi della respirazione durante il sonno studiando i livelli di ossigenazione del sangue, il battito cardiaco, i movimenti e la frequenza respiratoria.

Prezzo e disponibilità Withings ScanWatch Horizon

ScanWatch Horizon è disponibile da oggi in Inghilterra, Francia e Germania al prezzo di 499,95 euro. Non ci sono indicazioni circa il lancio per il nostro Paese, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

