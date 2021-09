Amazon presenta il primo videocitofono Blink e il sistema Mesh eero Pro 6

Evento ricco di novità quello tenuto online da Amazon, che ha annunciato il primo video citofono della serie Blink e il nuovo sistema Mesh WiFi eero Pro 6. Se il primo permette di sapere chi suona il campanello senza spendere cifre esagerate, il secondo punta a migliorare le prestazioni della rete domestica integrando anche un hub Zigbee.

Blink Video Doorbell

Molto versatile ed economico, Blink Video Doorbell è il primo video citofono della serie e offre delle prestazioni di tutto rispetto. è possibile installarlo con o senza cavi, per la massima libertà di collocamento, è dotato di una batteria che può arrivare a garantire due anni di autonomia e offre video in FullHD sia di giorno che di notte, con audio bidirezionale, notifiche dal video citofono all’app e la possibilità di collegarlo al campanello già presente in casa, per farlo suonare.

Questa opportunità è possibile solo con l’installazione cablata, mentre quella senza fili costringe l’utente e utilizzare l’app per ricevere notifiche, attivabili anche in caso di movimenti. Sarà possibile vedere chi ha suonato il citofono e grazie all’audio a due vie interagire con gli ospiti, il postino, il corriere o altri.

Il piccolo dispositivo, che funziona con due batterie AA al litio, è pensato per resistere alle intemperie e può quindi essere montato anche in una posizione esposta. È compatibile con Alexa, con i dispositivi Echo e Fire e grazie alla skill Blink Smart Home è possibile ricevere le necessarie notifiche. È possibile inoltre utilizzare un modulo Sync 2, cablandolo per visualizzare i video in HD, personalizzare le routine e molto altro.

Insieme a Blink Video Doorbell arrivano anche due accessori per Blink Outdoor: Blink Floodlight Mount, un supporto LED a batteria per accendere una luce quando vengono rilevati movimenti, e Blink Solar Panel Mount per offrire energia illimitata a Blink Outdoor.

Blink Video Doorbell sarà disponibile a breve al prezzo di 59,99 euro. Potete registrarvi per ricevere una notifica sulla disponibilità utilizzando questo link. Blink Floodlight Mount e Solar panel Mount saranno disponibili entro la fine dell’anno al prezzo di 39,99 euro ciascuno.

eero Pro 6

Il nuovo sistema mesh presentato da Amazon supporta il WiFi 6, il più recente in questo campo, per garantire velocità di trasmissione più elevate e una migliore copertura, soprattutto con un numero elevato di dispositivi connessi contemporaneamente.

eero Pro 6 è un router tri-band con doppia porta Ethernet e un hub Zigbee, per gestire dispositivi quali luci intelligenti, serrature, sensori e altri. Con un singolo eero Pro 6 è possibile coprire una superficie di ben 190 metri quadri, mentre il kit speciale composto da tre unità collegate tra loro via cavo o in modalità wireless, permette di garantire la copertura fino a 560 metri quadri.

I nuovi router utilizzano la tecnologia TrueMesh che consente di gestire elevati volumi di traffico, evitando buffering, rallentamenti o interruzioni. In questo modo è possibile visualizzare contenuti in streaming in 4K, giocare o seguire videoconferenze senza alcun disturbo. La configurazione semplice permette ai dispositivi di collegarsi istantaneamente e di rimanere connessi alla rete anche cambiando nome o password.

Amazon non ha trascurato la sicurezza e con eero Secure è possibile gestire le opzioni avanzate e i controlli parentali. È disponibile la sottoscrizione a pagamento eero Secure+ che offre tre app aggiuntive come 1Password, Malwarebytes ed Encrypt.me,, per creare VPN domestiche.

eero Pro 6 è già disponibile su Amazon al prezzo di 249 euro per la confezione singola (attualmente in promozione a 199 euro) e 639 euro per la versione da tre, già scontata a 511 euro. L’abbonamento a eero Secure costa 3,99 euro al mese o 39,99 euro all’anno, mentre eero Secure+ costa 10,99 euro al mese o 109,99 euro all’anno.