ASUS e HP si danno battaglia su Amazon: i migliori notebook in sconto

La settimana delle offerte su Amazon continua senza sosta e vede protagonisti due brand in grado di darsi battaglia da anni in ambito notebook. HP e ASUS hanno proposto una serie di offerte niente male per alcuni dei loro notebook più interessanti e solitamente anche costosi.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 28 Settembre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 28 Settembre 2021

HP Spectre X360

HP Spectre X360 è il flagship del brand, è un convertibile fantastico. Forse uno dei migliori convertibili in assoluto sul mercato. Il processore è un Intel Core i7-1165G7 con RAM 16 GB e SSD da 1 TB. La scheda grafica è una Iris Plus. Il display quasi completamente borderless è da 15.6″ con risoluzione 4K e trattamento antiriflesso, ha il touchscreen e da buon convertibile supporta la penna. La dotazione di porte è un po’ scarsa ma per tutto il resto, dal design passando per tastiera e touchpad, questo Spectre X360 è un notebook riuscito.

HP Spectre X360 a 1599 Euro invece di 1699 Euro

HP 15s

HP 15s è un buon notebook a 360°. Partiamo dalle basi, ha un sensore di impronte digitali per Windows Hello, il display ha cornici sottili, non è un OLED ma un IPS da 15″ con risoluzione FullHD. Processore AMD Ryzen 7 5700U, scheda grafica Radeon integrata, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB.

HP 15s a 679 Euro invece di 729 Euro su Amazon Italia

Asus ZenBook 13 OLED

Il nuovo Asus ZenBook 13 porta in questa fascia di prezzo un display OLED con risoluzione FullHD, assolutamente fantastico. Anche il resto delle specifiche sono convincenti con un Ryzen 5 5500U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD ma è chiaro che il suo reale punto di forza è il mix tra portabilità ed un bel display OLED, una rarità sul mercato ed in particolare in questa fascia di prezzo.

Asus ZenBook 13 OLED a 849 Euro invece di 929 Euro

Asus ROG Strix G17

Si presenta quasi come un notebook informale ma questo Asus ROG Strix G17 sa il fatto suo con un processore AMD Ryzen 9 5900HX e scheda grafica RTX 3070 di NVIDIA (16 GB RAM e 1TB SSD NVMe PCIe). Il suo punto di forza è il design abbastanza compatto, in un corpo così contenuto ROG è riuscita ad inserire il sistema di raffreddamento Intelligent cooling. Non solo, per essere così portatile si è giocato anche con l’ottimizzazione del display che è quasi completamente borderless, è un 17,3 a 300 Hz (FullHD) pollici nelle dimensioni di un 15 pollici.

Asus ROG Strix G17 a 2202 Euro invece di 2399 Euro su Amazon Italia

