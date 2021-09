Arriva il bonus auto usate fino a 2000 euro: ecco i dettagli

Dopo gli eco-incentivi per l’acquisto di un’auto elettrica, finalmente arrivano anche quelli per le auto usate. Il governo ha stanziato 40 milioni di euro ed eroga fino a 2000 euro per l’acquisto di auto usate a basse emissioni. Ecco quali sono i requisiti per accedere al bonus auto usate e come richiederlo.

Requisiti Eco-bonus auto usate fino a 2000 euro

Potranno beneficiare del bonus coloro che rottameranno un’auto e ne acquisteranno una usata che rispetti la normativa Euro 6, tuttavia il veicolo da acquistare deve essere stato immatricolato per la prima volta in Italia e deve avere una quotazione di mercato inferiore a 25.000 euro.

Inoltre, l’auto da rottamare dovrà essere della medesima categoria del veicolo acquistato, immatricolato da almeno 10 anni e intestato da almeno 12 mesi all’acquirente oppure a un familiare convivente.

Lo sconto che viene riconosciuto all’acquirente varia in base al tasso di inquinamento dell’auto, espresso in CO2 emessa g/km, secondo la seguente tabella:

2000 euro di incentivo per emissioni comprese tra 0 e 60;

1000 euro di incentivo per emissioni tra 61 e 90;

750 euro per valori compresi tra 61 e 160.

Alcuni esempi di auto da acquistare

I veicoli elettrici hanno zero emissioni, ma spesso sono di valore superiore a 25.000 euro. Ecco alcuni esempi di veicoli per categoria di emissioni:

Auto con emissioni di co2 inferiori a 70 g/km Emissioni Co2 Jeep Compass 4xe 49 g/Km Renault Captur E-Tech 34 g/Km Volkswagen Golf GTE: 40 g/Km Ford Kuga plug-in hybrid 26 g/Km

Auto con emissioni di co2 inferiori 120 g/km Emissioni Co2 Opel Corsa diesel 85 g/Km Seat Leon diesel 89 g/Km Lancia Ypsilon mild hybrid 90 g/Km Ford Fiesta

Come richiedere il bonus auto usate

È possibile richiedere l’eco-bonus auto usate da domani 28 Settembre 2021 alle ore 10 tramite il sito ecobonus.mise.gov.it, richiedendo il bonus per la categoria M1 – usato.

Per beneficiare dell’incentivo sarà necessario presentare la documentazione al concessionario che applicherà lo sconto. Non è possibile utilizzare il bonus nelle compravendite tra privati.

Potrebbe interessarti: Conviene acquistare un’auto elettrica rispetto ad una a benzina?