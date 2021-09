Fairphone potrebbe realizzare delle cuffie true wireless modulari e riparabili

È inutile girarci intorno: ora come ora le cuffie true wireless sempre più comuni e sempre più usate sono praticamente prodotti “usa e getta”, in quanto difficili se non impossibili da riparare, ma Fairphone starebbe pensando di imprimere una svolta concettuale al settore: realizzare delle cuffie true wireless modulari e riparabili, insomma “etiche”.

Il brand olandese si è fatto conoscere per i suoi smartphone ispirati all’idea di un mondo più equo e solidale, abbracciando il concetto secondo cui “il telefono più sostenibile è quello che già possiedi“. Gli smartphone Fairphone, infatti, non presentano né la migliore scheda tecnica sul mercato né un rapporto qualità prezzo incredibile, ma puntano su aspetti diversi, come l’utilizzo di materiali riciclati e provenienti da fonti equosolidali, l’utilizzo di un design modulare che favorisce la riparabilità, l’inclusione di un minicacciavite per le riparazioni fai-da-te nella confezione di vendita. A dimostrazione della serietà dell’impegno preso, sul sito di Fairphone sono disponibili all’acquisto anche i pezzi di ricambio ufficiali per gli smartphone.

Ebbene, mentre da una parte c’è curiosità per il lancio imminente del nuovo Fairphone 4, che sarà il primo smartphone 5G del brand, dall’altra è appena emersa un’indiscrezione molto interessante. Secondo quanto riportato da Roland Quandt di WinFuture su Twitter, Fairphone lancerà a breve un paio di cuffie true wireless “eque” e forse anche modulari. Come evidenziato nel tweet, Fairphone vende già delle cuffie cablate con design modulare, pertanto questo sarebbe uno step evolutivo verosimile e al passo coi tempi.

A quanto si legge, dovrebbe trattarsi di cuffie in-ear, tuttavia al momento non sono note le specifiche tecniche. Non è ancora chiaro se la modularità di queste cuffie sarà spinta come quella degli smartphone, ma dovrebbero essere quanto meno di facile riparazione e realizzate con materiali provenienti da fonti tracciabili e sostenibili.

Come è ormai consuetudine di tanti produttori di smartphone, le nuove cuffie true wireless dovrebbero debuttare proprio al fianco di Fairphone 4 5G e dovrebbero essere disponibili nella sola colorazione nera al prezzo di listino di 99,95 euro.

Vi piacerebbero delle cuffie true wireless di questo tipo? Sareste disposti a sacrificare un po’ di specifiche tecniche in favore di un prodotto più sostenibile e più facile da riparare? Ditecelo nei commenti.

