Amazon svela una doppia offerta per il Kindle e il Kindle Paperwhite

La linea Kindle di Amazon è senza ombra di dubbio una delle più popolari e apprezzata all’interno dell’intera categoria degli eBook reader, certamente per via delle caratteristiche e dall’incredibile ecosistema di servizi offerti dal colosso statunitense.

Due offerte per degli ottimi eBook reader

Se non avete mai acquistato un Kindle e siete alla ricerca di alcune offerte o se il vostro amato eBook reader è ormai arrivato alla fine dei suoi giorni, vi segnaliamo due interessanti offerte per acquistare Amazon Kindle e Amazon Kindle Paperwhite in sconto.

Partendo con ordine, al link sottostante potete acquistare Amazon Kindle al prezzo di 64,99 euro, con uno sconto del 19% rispetto il prezzo di listino. Nonostante il prezzo piuttosto economico, il Kindle di Amazon è un eBook Reader valido sotto tanti punti di vista e munito anche di luce frontale integrata ideale per le letture serali.

Acquista Amazon Kindle in offerta

Se invece siete alla ricerca di una soluzione un gradino superiore, con un pannello illuminato in maniera più omogenea, con un display ad alta risoluzione e con un telaio resistente all’acqua, Kindle Paperwhite è la soluzione ideale per voi. Potete acquistarlo a link seguente a 94,99 euro con uno sconto del 27% rispetto il solito prezzo di listino.

Acquista Amazon Kindle Paperwhite in offerta

