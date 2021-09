Il MacBook Air M1 è in super sconto ma attenzione alle offerte notebook Windows

Grande sfida su Amazon tra notebook in grado di mettere in difficoltà chiunque davanti alla scelta tra MacOS e Windows. I famoso Macbook Air M1 va al suo minimo storico mentre le proposte Windows calano molto di prezzo con il notebook gaming MSI che con la sua smisurata potenza hardware potrebbe impensierire il Macbook Air M1.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 21 Settembre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 21 Settembre 2021

Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell'acquisto.

Apple MacBook Air M1 256 GB

Ancora lieve calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Vero, il calo di prezzo è lieve ma è comunque il suo minimo storico più basso su Amazon (venduto e spedito). Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 256 GB a 899 Euro invece di 1159 Euro

MSI GP66 Leopard

Si presenta quasi come un notebook informale ma questo MSI GP66 Leopard sa il fatto suo con un processore Intel Core i7 10750H e scheda grafica RTX 3070 di NVIDIA (16 GB RAM e 1 TB SSD). Il suo punto di forza è il design compatto, in un corpo così contenuto MSI è riuscita ad inserire il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 con doppia ventola e 7 heatpipe. Non solo, per essere così portatile si è giocato anche con l’ottimizzazione del display che è quasi completamente borderless, è un 17.3 pollici nelle dimensioni di un 15 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate di 144 Hz, assolutamente cosa non da poco. Prestazioni e design compatto fanno di questo MSI GL75 Leopard una soluzione da mettere in cima alla lista dei desideri soprattutto con la tastiera in collaborazione con SteelSeries.

MSI GP66 Leopard a 1749 Euro invece di 1999 Euro su Amazon Italia

HP Pavilion 13

HP Pavilion ha un display da 13.3″ FHD con bordi ridotti ed un ottimo trattamento antiriflesso. Il processore è un Intel Core i5 1135G7 con Intel Xe, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD da 256 GB. La tastiera è stata nettamente migliorata rispetto alla precedente generazione, il trackpad è grande ma non ancora al vertice e c’è un buon sensore di impronte digitali per accedere tramite Windows Hello. Buon notebook per un tipo di utilizzo generalista.

HP Pavilion 13 a 599 Euro invece di 622 Euro

Acer Chromebook 314

Acer Chromebook 314 ha un processore Pentium N4000 che permette di gestire tutte le applicazioni molto meglio, la memoria RAM è sempre di 4 GB e non potrà garantire un multitasking esagerato ma la memoria interna è almeno di 64 GB eMMC. Il resto è tutto uguale con il display da 14 pollici FullHD valido anche per la multimedialità, la costruzione solo discreta.

Acer Chromebook 314 a 279 Euro invece di 349 Euro

Se non avete trovato l'offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 21 Settembre 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre.