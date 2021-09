Hype aggiorna la sua applicazione con alcune novità

Continua a crescere la popolarità nel nostro Paese di Hype e, a distanza di nove mesi dalla nascita della joint venture tra Fabrick e illimity, il servizio ha deciso di rinnovarsi, annunciando un’interfaccia che dovrebbe essere in grado di migliorare l’esperienza degli utenti.

Così come apprendiamo da MarketScreener, il CEO di Hype ci ha tenuto a sottolineare come questa realtà, nata nel 2015 come alternativa semplificata dei modelli tradizionali, nell’ultimo anno si sia arricchita di 200.000 nuove persone, raggiungendo così quota 1,5 milioni di clienti.

Anche il numero delle transazioni è aumentato, con un volume totale tra carte e servizi pari a circa 3 miliardi di euro nei primi 8 mesi del 2021 e con l’ambizioso progetto di arrivare a 5 miliardi di euro entro la fine dell’anno.

Una nuova interfaccia per Hype

Nel corso dei mesi il team di Hype ha rinnovato completamente il volto dell’app e ha ampliato i servizi offerti e ora la piattaforma, grazie alla sua interfaccia completamente ridisegnata, è pronta a trasformarsi in una sorta di “cabina di controllo del denaro”, potendo vantare in un unico punto di accesso un’ampia gamma di prodotti e servizi di banking (come strumenti di risparmio, pagamento, credito e investimento).

E così tra le novità di Hype troviamo la funzionalità Radar (permette di collegare i propri vari conti anche presso altri istituti finanziari e avere una visione complessiva delle proprie disponibilità), la possibilità di effettuare investimenti da un’apposita nuova sezione, una sorta di salvadanaio per mettere da parte delle somme destinate a determinati progetti (con la possibilità di stabilire l’importo di volta in volta o impostare versamenti periodici) e la possibilità di avviare le procedure per la richiesta di un mutuo direttamente dall’applicazione mobile.

L’app di Hype è disponibile sia su Android che su iOS:

Ricordiamo, infine, che gli utenti hanno anche la possibilità di accedere ai servizi di Hype attraverso la sua app Web.