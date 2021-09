Huawei aggiorna Watch GT 2 e Watch Fit: ecco le novità

In queste ore Huawei sta rilasciando l’aggiornamento 11.0.14.53 per Watch GT 2 e l’aggiornamento 1.0.5.20 per Watch Fit. Scopriamo le novità dei nuovi firmware nel capitolo successivo.

Novità aggiornamento Huawei Watch GT 2 e Watch Fit

Huawei Watch GT 2

L’aggiornamento beta per il modello Huawei Watch GT 2 da 46 mm è al momento esclusiva degli utenti cinesi che hanno fatto richiesta di reclutamento. Gli utenti accreditati a provare la prima beta del firmware 11.0.14.53 possono scegliere di utilizzare un nuovo sistema di accesso di sicurezza allo smartwatch tramite PIN numerico.

L’aggiornamento migliora le attività correlate al tracking dell’attività sportiva, la condivisione con app e accessori di terze parti, una migliore misurazione del ciclo mestruale e altro. Ricordiamo che questo aggiornamento è esclusiva degli utenti cinesi iscritti al programma beta lanciato da Huawei lo scorso 17 settembre.

Huawei Watch Fit

Venendo al modello Huawei Watch Fit, il firmware 1.0.5.20 introduce una nuova serie di ottimizzazioni per quanto riguarda la lock screen. È stata migliorata la stabilità della connessione Bluetooth e della fase di pairing tra lo smartwatch e i dispositivi connessi, sono presenti correzioni e miglioramenti alla stabilità generale del sistema e molto altro.

L’aggiornamento è attualmente in rilascio in Cina e dovrebbe presto risultare disponibile anche negli altri mercati.

Come aggiornare Huawei Watch GT 2 e Watch Fit

L’aggiornamento software per Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch Fit può essere scaricato attraverso l’applicazione Huawei Health selezionando l’apposito dispositivo da aggiornare, ovviamente tenendo conto della relativa disponibilità di cui abbiamo discusso nel capitolo soprastante.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartwatch