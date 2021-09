“Rottamare conviene” con il nuovo volantino Expert valido fino al 26 settembre

Il nuovo volantino Expert “Rottamare conviene“, disponibile nei negozi aderenti alla piattaforma DGgroup, vi offre la possibilità di accedere a una vasta selezione di offerte dal 13 al 26 settembre 2021, in cui in questa news vi segnaliamo le più importanti.

Tante occasioni fino al 26 settembre

Come avrete certamente intuito, il leitmotiv della nuova promozione del gruppo svizzero della grande distribuzione ruota attorno alla rottamazione su tantissime categorie di prodotti. Ad esempio, prendendo in considerazione il mondo delle televisioni, è disponibile fino al 20% di sconto approfittando del bonus TV rottamazione portando il vecchio TV in negozio con il bonus massimo di 100 euro per l’acquisto di un nuovo televisore.

Offerte TV

Samsung TV NEO QLED UHD 4K da 65″ a 2269 euro con rottamazione e bonus TV;

con rottamazione e bonus TV; Samsung TV QLED UHD 4K da 55″ a 769 euro con rottamazione e bonus TV;

con rottamazione e bonus TV; Philips TV LED UHD 4K da 50″ a 469 euro con rottamazione e bonus TV;

con rottamazione e bonus TV; Philips TV LED UHD 4K da 43″ a 329,20 euro con rottamazione e bonus TV.

Offerte smartphone

iPhone 12 Pro Max a 1229,90 euro invece di 1289,90 euro con lo sconto rottamazione di 60 euro;

invece di 1289,90 euro con lo sconto rottamazione di 60 euro; Motorola Edge 20 Lite a 349,90 euro invece di 379,90 euro con lo sconto rottamazione di 30 euro;

invece di 379,90 euro con lo sconto rottamazione di 30 euro; Vivo Y72 a 299,90 euro invece di 329,90 euro con lo sconto rottamazione di 30 euro;

invece di 329,90 euro con lo sconto rottamazione di 30 euro; Xiaomi Mi 11 Lite a 289,90 euro invece di 349,90 euro con lo sconto rottamazione di 60 euro;

invece di 349,90 euro con lo sconto rottamazione di 60 euro; Samsung Galaxy A32 5G a 269,90 euro invece di 299,90 euro con lo sconto rottamazione di 30 euro;

invece di 299,90 euro con lo sconto rottamazione di 30 euro; OPPO Reno4 Z 5G a 239,90 euro invece di 399,90 euro con lo sconto rottamazione di 160 euro;

invece di 399,90 euro con lo sconto rottamazione di 160 euro; Redmi Note 10 5G a 219,90 euro invece di 249,90 euro con lo sconto rottamazione di 30 euro;

invece di 249,90 euro con lo sconto rottamazione di 30 euro; Vivo Y70 a 199,90 euro invece di 269,90 euro con lo sconto rottamazione di 70 euro;

invece di 269,90 euro con lo sconto rottamazione di 70 euro; Redmi 9C a 169,90 euro invece di 199,90 euro con lo sconto rottamazione di 30 euro;

invece di 199,90 euro con lo sconto rottamazione di 30 euro; Motorola E7i Power a 99,90 euro invece di 119,90 euro con lo sconto rottamazione di 20 euro.

Nelle gallerie soprastanti avete l’opportunità di scoprire tutti i prodotti disponibili con la promozione. Se siete interessati ad altre offerte sul mondo hi-tech, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per scoprire le ultime novità selezionate dalla nostra redazione.