Lenovo presenta Yoga Slim 7 Carbon, Yoga Slim 7 Pro e il tablet Tab P12 Pro

Tra le novità Lenovo presentate alla settima edizione di Tech World spiccano due notebook e un tablet: si tratta di Lenovo Yoga Slim 7 Carbon, Lenovo Yoga Slim 7 Pro e Lenovo Tab P12 Pro. Scopriamo insieme i nuovi prodotti.

Lenovo presenta Yoga Slim 7 Carbon e Yoga Slim 7 Pro

Lenovo ha presentato quest’oggi nuovi laptop premium: Yoga Slim 7 Carbon è caratterizzato da un display OLED da 14 pollici e punta sulla portabilità, ma c’è anche Yoga Slim 7 Pro con il suo schermo da 16 pollici. Entrambi sono tra i primi a offrire Windows 11 preinstallato.

Lenovo Yoga Slim 7 Carbon

Partiamo dal più compatto, Lenovo Yoga Slim 7 Carbon, che può contare su un processore AMD Ryzen 7 5800U, con GPU AMD Radeon integrata oppure NVIDIA GeForce MX450. Lato memorie abbiamo fino a 16 GB di RAM LPDDR4x e fino a 1 TB di SSD PCIe M.2, mentre per quanto riguarda l’autonomia gli acquirenti potranno disporre di una batteria da 61 WHr con Rapid Charge Express (15 minuti per circa 3 ore di utilizzo): in base a quanto sostiene il produttore è sufficiente per più di 14 ore di uso, anche grazie alla gestione con Lenovo Q-Control.

Il display è un 14 pollici OLED targato Samsung con risoluzione QHD+, Dolby Vision, VESA DisplayHDR TrueBlack 500, Delta E < 2 e 100% della gamma cromatica DCI-P3. Il refresh rate è di 90 Hz, mentre la luminosità raggiunge il picco di 600 nit. Disponibile nella colorazione Cloud Grey e realizzato in fibra di carbonio e lega di magnesio, ha un peso di 1,1 kg e misura appena 14,9 mm nel punto più sottile.

Per ora non sono stati diffusi i prezzi italiani, ma possiamo anticiparvi quelli per il mercato statunitense: si parte da 1289,99 dollari, con disponibilità da ottobre 2021.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro

Lenovo Yoga Slim 7 Pro è un notebook pensato per i creator e offre uno schermo più grande (da 16 pollici) e maggiore potenza. Il pannello è un IPS touch screen 16:10 a risoluzione QHD, e offre 120 Hz di refresh rate e fino a 500 nit di luminosità; non mancano Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400, certificazione TÜV Eye Comfort e il supporto al 100% della gamma cromatica sRGB.

Il cuore del laptop è l’AMD Ryzen 7 5800H, accompagnato da NVIDIA GeForce RTX 3050, fino a 16 GB di RAM DDR4 dual-channel, fino a 1 TB di SSD PCIe M.2 e da una grande batteria da 75 Whr con Rapid Charge Boost. Il modello Pro è anche dotato di un microfono per la cancellazione intelligente del rumore, pensato per le videochiamate.

Aumentano le dimensioni, aumenta la batteria e di conseguenza aumenta un po’ il peso: Yoga Slim 7 Pro arriva a 2,1 kg, con uno chassis di 17,4 mm di spessore nel punto più sottile. Il notebook viene presentato nelle colorazioni Cloud Grey e Storm Grey. Per quanto riguarda i prezzi vale lo stesso discorso del modello più su: le cifre italiane non sono ancora state diffuse, ma sappiamo che Lenovo Yoga Slim 7 Pro sarà disponibile negli USA da ottobre 2021 al prezzo di partenza di 1449 dollari.

Arriva anche il tablet Lenovo Tab P12 Pro con Project Unity

Come anticipato, il produttore ha presentato oggi anche Lenovo Tab P12 Pro, un tablet Android che introduce Project Unity 3: l’applicazione è in grado di trasformare il dispositivo in un compagno intelligente con un PC Lenovo dotato di Windows 10 o 11. L’esperienza completamente wireless permette agli utenti di associare i due device con un semplice ingresso pin e di estendere i contenuti per ulteriore spazio di visualizzazione o per eseguire il mirroring, il tutto con la possibilità di utilizzare Lenovo Precision Pen 3 e il pacchetto tastiera full-size.

Il tablet mette a disposizione un display AMOLED da 12,6 pollici a risoluzione 2K, con refresh rate di 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision e 600 nit di luminosità massima. Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 870 octa core e risulta accompagnato da un massimo di 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna. Non mancano quattro speaker JBL con Lenovo Premium Audio e Dolby Atmos, connettività Wi-Fi 6 o Wi-Fi+5G e batteria da 10.200 mAh, compatibile con ricarica rapida fino a 45 W.

Nessuna indicazione per quanto concerne i prezzi italiani: sappiamo che negli USA Lenovo Tab P12 Pro sarà disponibile da ottobre 2021 al prezzo di partenza di 609,99 dollari (Wi-Fi), mentre la versione 5G sarà venduta in Europa a 899 euro (tasse escluse), sempre da ottobre.

Potrebbe interessarti: migliori notebook Lenovo di settembre 2021, i nostri consigli