Un nuovo brevetto svela che Apple ha in cantiere un iMac futuristico

A metà aprile di quest’anno, dopo diversi anni, Apple svelava finalmente la rinnovata serie di iMac con chip M1 e un design tutto nuovo, colorato e giovanile. Un inedito brevetto Apple, avente come protagonista l’iconica serie di computer all-in-one, svela come il colosso di Mountain View stia studiando soluzioni radicali circa il design dei nuovi iMac.

Un nuovo e incredibile design

Il computer, scovato da Patently Apple, è costituito da un unico pannello di vetro che dona al dispositivo un look futuristico. Malgrado manchino dettagli più approfonditi, lo schema fa intendere che gli ingegneri Apple starebbe valutando un unico blocco di vetro che si prolunga fin dove dovrebbe normalmente esserci la tastiera.

Nonostante ciò, sembra che nel brevetto si faccia menzione della possibilità di utilizzare una tastiera rimovibile, nel caso in cui un utente non sia particolarmente persuaso dall’utilizzare invece quella integrata nel vetro. Per quanto questo innovativo design farebbe gola a tantissimi fan dell’azienda californiana, il brevetto non ci dà una stima circa i piani di sviluppo di questo particolare modello di iMac.

La compagnia è solita depositare brevetti che restano sepolti per anni e anni prima di trovare una ricaduta su prodotti realmente commercializzati, cosa che potrebbe accadere anche con questo innovativo design per gli iMac.

