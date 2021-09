Dopo tanto tempo è di nuovo possibile ordinare Nintendo Switch con schermo OLED

Si avvicina l’8 ottobre, data in cui inizieranno le spedizioni di Nintendo Switch OLED, la versione rivisitata presentata ad inizio luglio. Il nuovo modello della console targata Nintendo offre uno schermo OLED di dimensioni superiori rispetto al modello precedente, dotato di un “normale” schermo LCD, il doppio della memoria interna e speaker migliorati.

Torna disponibile dopo mesi di assenza

Il modello Nintendo Switch OLED con la colorazione blu neon/rosso neon può essere nuovamente ordinata dopo qualche settimana di assenza dagli scaffali virtuali di Amazon. Disponibile tramite il link proposto in calce alla news, la console campione di incassi di Nintendo sarà spedita il mese prossimo.

Colorazione a parte, Nintendo Switch OLED dispone di un incredibile schermo OLED da 7 pollici con cornici più sottili e ottimizzate, un nuovo stand riprogettato da zero per posizionare la console nell’angolazione preferita in modalità da tavolo, una base inclusa con due porte USB e una presa HDMI per collegarla rapidamente alla televisione di casa, un sistema audio migliorato e una nuova porta LAN per giocare online con i propri amici senza compromessi circa la stabilità della connessione.

Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per restare sempre aggiornati sulle più importanti offerte e occasioni del mondo hi-tech, come quella di oggi, selezionate con cura dalla nostra redazione.

Acquista Nintendo Switch Blu Neon/Rosso Neon