Apple ha in piano molti nuovi sensori per i prossimi Apple Watch

È ormai quasi ufficiale che Apple Watch 7 subirà un leggero ritardo anche per via del nuovo design che avrebbe richiesto una profonda riprogettazione dei componenti interni, ma un nuovo rapporto pubblicato dal Wall Street Journal ha come protagonista i probabili sensori che saranno integrati nelle prossime generazioni di Apple Watch.

Quante novità per le prossime generazioni

Le informazioni pubblicate indicano che il team di ingegneri di Apple starebbe lavorando alla progettazione di nuovi sensori per offrire il tracking della pressione sanguigna, la temperatura corporea, le apnee notturne e molto altro. Procedendo con ordine, il colosso di Cupertino starebbe studiando un sistema per stimare il trend della pressione sanguigna avendo come metrica la velocità dell’onda che un battito cardiaco invia attraverso le arterie. La tecnologia si dice essere parecchio impegnativa e potrebbe volerci del tempo prima di vederla integrata in un nuovo Apple Watch.

La registrazione della temperatura corporea potrebbe trovare posto già nel modello di Apple Watch in arrivo per l’anno prossimo. La misurazione potrebbe risultare molto utile per rilevare stati febbrili e non solo. Per quanto riguarda l’apnea notturna, si dice che Apple potrebbe individuarle utilizzando il sensore per la rilevazione dell’ossigenazione del sangue. Il Wall Street Journal, inoltre, indica che la compagnia di Tim Cook starebbe programmando una serie di aggiornamenti software per le attuali generazioni di smartwatch al fine di introdurre il supporto al monitoraggio dei battiti irregolari e i messaggi di allerta in caso di calo dei livelli di ossigenazione del sangue.

Cos’altro potremo aspettarci dalle prossime generazioni di Apple Watch? In molti parlano del tracking della glicemia e quindi del diabete, ma persone informate dei fatti indicano che si tratta di una sfida ingegneristica estremamente complessa. L’azienda sembra stia lavorando per renderla disponibile il prima possibile, ma ci sarà da attendere ancora diverso tempo.

