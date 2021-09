Amazon introduce il volume adattivo per Alexa

Amazon sta cercando di risolvere un motivo di frustrazione relativo ai suoi altoparlanti domestici intelligenti.

Il gigante dell’e-commerce sta introducendo una funzione chiamata “Volume adattivo” che permetterà ad Amazon Alexa di rispondere con un volume più alto se rileva che l’ambiente circostante è rumoroso.

Alexa parlerà più forte in presenza di rumore ambientale

La società spiega che la funzionalità ha l’obiettivo di garantire che l’utente possa sentire le risposte di Alexa anche in presenza di rumore di fondo come una lavastoviglie in azione, persone che parlano animatamente, oppure la musica in riproduzione su un altro dispositivo.

L’azienda non specifica se il volume adattivo opera anche nella direzione opposta, diventando più silenzioso se non c’è rumore di fondo, tuttavia ciò non sarebbe un problema visto che è possibile attivare la modalità Whisper che permette ad Alexa di sussurrare la sua risposta se l’utente fa altrettanto.

Per regolare semplicemente il volume a seconda dell’ora si può anche aggiungere un’azione “imposta volume” a una routine personalizzata che si attiva a una certa ora o rendendola parte della routine della buonanotte.

Vale la pena notare che la funzione per il volume adattivo di Alexa è diversa dall’audio adattivo presente su Echo Dot di quarta generazione che utilizza i microfoni del dispositivo per sintonizzare la musica in modo che suoni meglio nella stanza specifica.

Anche la funzionalità Ambient IQ di Google Nest promette di fare qualcosa di simile al volume adattivo di Alexa per i contenuti vocali o le risposte dell’assistente.

Amazon afferma che la nuova funzionalità di Alexa è attualmente disponibile per i clienti statunitensi che possono attivarla pronunciando “Alexa, attiva il volume adattivo”.

