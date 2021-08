Non perdete le ultime offerte sui Kindle e la famiglia Echo di Amazon

Amazon, oltre a essere il re incontrastato degli eCommerce, è anche il punto di riferimento per quanto riguarda due tipologie di prodotti: gli eBook Reader e gli smart speaker.

Le offerte sui dispositivi Kindle

Nel campo degli eReader il colosso statunitense mette a disposizione dei lettori una vasta scelta di prodotti su varie fasce di prezzo. I Kindle sono a tutti gli effetti gli eBook Reader più economici e adatti agli utenti alla ricerca di un prodotto semplice, basilare, con le giuste funzionalità. I modelli più costosi, come il Kindle Aosis, non solo dispongono di un telaio più resistente e realizzato con materiali più curati, ma anche di particolari feature che non trovano posto sui modelli più economici.

Se volete provare il mondo degli eReader per portare con voi in vacanza una vasta libreria di libri o semplicemente per sfruttare le offerte disponibili, potete scoprire il modello adatto alle vostre esigenze personali tramite il link sottostante.

Scopri tutte le offerte su Amazon Kindle

Le offerte sulla famiglia Echo

Gli smart speaker sono ormai entrati a far parte della routine quotidiana di milioni di italiani non solo per gestire i dispositivi della smart home, ma anche per informarsi, ascoltare musica, podcast, scoprire le ultime notizie o per video chiamare parenti e amici. La famiglia Amazon Echo dispone di un vasto assortimento di dispositivi in grado di soddisfare qualunque esigenza: da chi vuole un semplice smart speaker per ascoltare musica, effettuare ricerche online o controllare i dispositivi smart in casa, a chi invece con la famiglia Eco Show è anche interessato alla componente video per le chiamate o anche per guardare contenuti su Amazon Prime Video o Netflix.

Al link sottostante avete l’opportunità di scegliere il dispositivo Amazon Echo adatto ai vostri bisogni sfruttando le varie offerte disponibili.

Scopri tutte le offerte su Amazon Echo