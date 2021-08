Le cuffie Nothing Ear (1) tornano disponibili dopo il primo sold-out

Di recente l’azienda dell’ex CEO di OnePlus ha presentato al mondo le cuffie true wireless Nothing Ear (1) e il primo stock limitato del 31 luglio è andato esaurito in meno di un minuto.

Oggi la società annuncia nuove opportunità per chi è interessato ad acquistare queste cuffie true wireless prima dell’uscita ufficiale programmata per il 17 agosto.

Con il suo iconico design trasparente, fino a 34 ore di riproduzione con la custodia, un potente driver da 11,6 mm e specifiche leader come la cancellazione attiva del rumore, le cuffie Nothing Ear (1) offrono valore, stile e un’esperienza utente senza pari.

Le cuffie Nothing Ear (1) saranno acquistabili da HBX il 5 agosto alle 14:00 BST al prezzo di 99 dollari andando su hbx.com/life/brands/nothing, con spedizioni in Regno Unito, Stati Uniti e in tutto il mondo.

Il 7 agosto alle 16:00 BST saranno in vendita da Kith al prezzo di 99 dollari / 99 sterline / 99 euro andando su kith.com, con spedizioni in Europa (incluso Regno Unito) e USA.

Il terzo appuntamento è fissato per il 13 agosto alle 8:00 BST quando saranno in vendita su MR PORTER al prezzo di 99 sterline andando su mrporter.com/en-gb/mens/lifestyle/audio, con spedizioni in Regno Unito, Stati Uniti e in tutto il mondo.

Infine, il rivenditore britannico Selfridges venderà le cuffie Nothing Ear (1) online e in negozio dal 7 agosto 2021 fino a esaurimento scorte, con spedizioni in Europa. Maggiori dettagli sono disponibili qui.

