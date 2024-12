Zepp Health ha annunciato l’aggiornamento Amazfit Balance OTA 8 in distribuzione a dicembre. Il firmware 3.25.5.3 introduce molte nuove funzionalità e un’ampia gamma di miglioramenti. Ecco una rapida panoramica delle novità.

Le novità dell’aggiornamento Amazfit Balance OTA 8

L’update introduce una nuova funzionalità di valutazione della qualità dell’allenamento di forza, fornendo agli utenti approfondimenti e suggerimenti.

L’aggiornamento aggiunge anche le tre nuove modalità di allenamento sci alpinismo, passeggiate con il cane e spalatura della neve, mentre le attività di corsa e camminata all’aperto ora possono iniziare automaticamente non appena la posizione viene rilevata.

Gli utenti Amazfit Balance possono utilizzare un doppio tocco per riattivare lo schermo dello smartwatch, inoltre c’è un nuovo indicatore di notifica per il quadrante dell’orologio e anche un avviso di disconnessione Bluetooth.

Zepp Health ha infine ottimizzato varie funzionalità come la modalità non disturbare, il timer per il conto alla rovescia e il risveglio con sollevamento del polso.

L’aggiornamento inizierà a essere distribuito agli utenti in Italia negli Stati Uniti e in Canada da oggi, 5 dicembre, mentre per tutti gli altri paesi il rollout partirà il 12 dicembre.

L’aggiornamento sarà disponibile per il download tramite Zepp App. Per verificare se l’update è disponibile per il vostro dispositivo indossabile basta andare in Profilo > I miei dispositivi > Amazfit Balance > Aggiornamento di sistema.