Xiaomi Sound è un nuovo speaker smart con audio a 360° e UWB

L’evento di ieri di Xiaomi ha avuto ben altri protagonisti – nella fattispecie, Xiaomi MIX 4 e i tablet Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro –, ma il produttore cinese ha trovato il tempo di annunciare anche un nuovo piccolo speaker smart: si chiama Xiaomi Sound e le sue caratteristiche chiave sono l’audio a 360° e il supporto UWB.

Xiaomi Sound: caratteristiche tecniche

Xiaomi Sound non è il primo speaker smart della casa cinese, ma è il primo con tecnologia UWB (Ultra-Wideband). D’altronde, che il produttore cinese credesse in questo tipo di connettività era cosa nota da tempo, inoltre, dopo recenti indiscrezioni e l’adozione dell’UWB su Xiaomi MIX 4, era praticamente ovvio l’annuncio di almeno un accessorio con supporto alla stessa tecnologia. L’abbinamento tra Xiaomi MIX 4 e Xiaomi Sound avviene mediante la funzione Point to connect.

Pur non essendo estremo o avanzato come il CyberDog, Xiaomi Sound ha anche altri assi nella manica. Dal punto di vista estetico, lo speaker è molto curato: il design cilindrico con elementi in trasparenza e la porzione superiore touch rialzata non passano inosservati.

Quanto alla parte audio, lo speaker offre un suono a 360° omnidirezionale grazie ad un’unità da 12 W con doppio circuito magnetico in neodimio, ferro, boro, un radiatore passivo dual suspension da 54 x 44 mm, una pressione sonora massima di 90 dB e full bass a 70 Hz. A garanzia della qualità sonora, non mancano la certificazione Hi-Res Audio e l’ottimizzazione Harman AudioEFX. L’audio dello speaker viene adattato in modo dinamico all’ambiente dalla computing audio technology tramite 330 calcoli al secondo, per esempio il nuovo “Nightingale Algorithm” può regolare al meglio le frequenze alte e quelle basse a tutti i livelli di volume.

A completare il pacchetto ci sono l’assistente Xiao Ai, il supporto Bluetooth 5.2 e la possibilità di combinare due speaker per ottenere un effetto stereo e fino a otto altoparlanti in totale, tramite connessione alla stessa rete Wi-Fi, per una riproduzione coordinata in tutta la casa. È persino possibile sfruttare una funzione di interfono tra gli speaker Xiaomi Sound, smartphone e TV.

Xiaomi Sound: prezzo e disponibilità

Xiaomi Sound esiste nelle colorazioni Silver e Black, sarà disponibile in Cina dal 19 agosto 2021 e, sebbene il produttore lo descriva come uno speaker di fascia alta, il suo prezzo di listino è di 499 CNY (meno di 66 euro al cambio attuale). Non ci sono informazioni sulla commercializzazione di questo speaker in altri mercati.

