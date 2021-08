Mi 360° Home Security Camera e Xiaomi Home ottengono un’importante certificazione

Xiaomi ha annunciato oggi tramite il suo blog che Mi 360° Home Security Camera ha ottenuto la certificazione Kitemark per dispositivi IoT residenziali dal British Standard Institution (BSI), inoltre l’app Xiaomi Home ha ottenuto la certificazione Kitemark per le applicazioni digitali sicure.

Sulla base dei test di sicurezza avanzati di BSI Lab e degli audit di sicurezza, l’istituto ha verificato che i prodotti testati sono sviluppati in conformità con i più rigorosi principi di sicurezza e privacy, a conferma dello sforzo dell’azienda nel proteggere la sicurezza delle informazioni e la privacy dei suoi consumatori.

Kitemark è un marchio di qualità di prodotti e servizi che conduce test tecnici e audit di sicurezza per i sistemi IoT basati sullo standard ETSI/EN303645, fornendo ai consumatori un modo rapido e semplice per identificare dispositivi IoT sicuri e affidabili in ambito smart home.

Xiaomi dà massima priorità alla sicurezza e alla privacy dei dati degli utenti

Xiaomi possiede la piattaforma AIoT consumer leader a livello mondiale con oltre 351 milioni di dispositivi connessi e 49 milioni di utenti e dà massima priorità alla sicurezza e alla privacy dei dati degli utenti in tutti i mercati in cui opera.

La piattaforma Mi AIoT di Xiaomi è stata certificata sia con lo standard di gestione della sicurezza delle informazioni ISO/IEC 2700 che con il sistema di gestione delle informazioni sulla privacy ISO/IEC 27701 di BSI.

Leggi anche: Migliori telecamere IP di Agosto 2021: ecco i nostri consigli