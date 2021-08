C'è una buona offerta per acquistare l'ottima Xiaomi Mi Smart Band 6

All’interno del mondo delle smartband economiche Xiaomi Mi Smart Band 6 si è fatta il nome di essere una delle migliori in circolazione. Da ormai diversi anni il colosso cinese non sbaglia un colpo su questa categoria di prodotti, e se siete alla ricerca di un dispositivo completo ed economico non possiamo che consigliarvela.

Una offerta da non lasciarsi scappare

A tal proposito, seguendo il link in calce alla news, potete fare vostra la smartband di Xiaomi a 34,99 euro anziché 49,90 euro, pari al 29% di sconto sul prezzo di listino. Ad un prezzo molto competitivo, la smartband offre un pannello AMOLED da 1,56 pollici con risoluzione pari a 152 x 486 pixel e una luminosità massima di 450 nits.

Piuttosto completa dal punto di vista dei sensori con il classico PPG per il rilevamento della frequenza cardiaca h24, misurazione dell’ossigenazione del sangue (SpO2), accelerometro a tre assi, impermeabilità fino a 50 metri, lunga autonomia grazie alla batteria da 125 mAh e più di trenta attività fisiche supportate tra cui la danza, basket, boxe, ciclismo, corsa, nuoto, tapis roulant e molto altro.

