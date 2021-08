Xiaomi Mi Smart Band 6 si aggiorna e dà il benvenuto a una nuova comoda funzionalità

Il team di sviluppatori di Xiaomi ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di Xiaomi Mi Smart Band 6, una delle più popolari smartband del momento (3 milioni di unità vendute alla fine di maggio), forte di un rapporto tra qualità e prezzo che solo pochi modelli della concorrenza sono in grado di vantare.

Le novità del firmware versione 1.0.4.38 di Xiaomi Mi Smart Band 6

L’update di cui vi stiamo parlando, segnalato negli ultimi giorni in vari Paesi, porta il firmware della smartband del colosso cinese alla versione 1.0.4.38 e, stando a quanto si apprende, introduce una nuova funzionalità: stiamo parlando della possibilità di usare il piccolo display del device come una torcia (ossia una feature già vista su altri dispositivi simili della concorrenza).

Come apprendiamo da SmartDroid, si tratta di una funzionalità che potrebbe rivelarsi molto comoda nel caso in cui si avesse bisogno di un po’ di luce in un ambiente completamente buio (tanto per fare un esempio, per trovare il buco della serratura di notte).

Probabilmente tra le novità introdotte con tale aggiornamento vi è anche la risoluzione di qualche bug riscontrato dagli utenti nelle precedenti release del firmware.

Come aggiornare la smartband di Xiaomi

Nel momento in cui l’aggiornamento sarà disponibile anche per la vostra Xiaomi Mi Smart Band 6 (ricordiamo, a tal proposito, che il rilascio avviene ad ondate e potrebbero volerci anche diversi giorni prima che raggiunga effettivamente tutti i device a livello globale), potrà essere scaricato e installato attraverso la companion app sullo smartphone.

La prima cosa da fare, pertanto, è accertarsi di avere installato sul proprio telefono l’ultima versione disponibile di Mi Fit (trovate quella per Android sul Google Play Store e quella per iOS su App Store): sarà l’applicazione a ricercare il nuovo firmware ed, eventualmente, scaricarlo e installarlo sulla smartband.

