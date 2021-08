Specifiche e foto reali di Samsung Galaxy Buds 2 svelate in un clamoroso leak

Continuano ad essere pubblicati nuovi leak e rumor circa le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds 2, attese al lancio durante l’evento Unpacked dell’11 agosto assieme a Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy Z Flip3 e la famiglia Samsung Galaxy Watch 4.

Sono queste le specifiche delle cuffie TWS?

A seguito del leak sul design delle cuffie true wireless e del nuovo sistema di pairing scovato nell’ultimo aggiornamento dell’applicazione Samsung Wearable, in queste ore il leaker @_snoopytech_ ha pubblicato su Twitter le presunte specifiche tecniche complete delle cuffie TWS.

Il leak svela la probabile certificazione IPX7 per Samsung Galaxy Buds 2 – la stessa disponibile su Samsung Galaxy Buds Pro – per resistere al contatto con l’acqua e quindi anche agli allenamenti più impegnativi. La batteria delle cuffie sarebbe pari a 61 mAh per auricolare con il case di ricarica rapida (con supporto allo standard Qi) invece da 472 mAh. L’autonomia dovrebbe garantire 18 ore di ascolto con la modalità di cancellazione attiva del rumore (5 ore con le cuffie e 13 ore con il case di ricarica) e fino a 28 ore di ascolto con la cancellazione del rumore disattivata (8 ore con le cuffie e 20 ore con il case di ricarica).

Sul padiglione esterno delle cuffie true wireless dovrebbero trovare posto 3 microfoni ambientali per la gestione della cancellazione attiva del rumore, mentre ogni auricolare sarebbe costituito da un woofer da 11 mm e un tweeter da 6,5 mm. Per la connettività è atteso il modulo Bluetooth 5.2, mentre per il prezzo gli ultimi rumor parlano di 159 euro per l’Europa con le dovute differenze tra i vari Paesi.

Qualcuno ha già le cuffie a disposizione

Sebbene Samsung stia facendo di tutto per colpire duramente i leaker, sembra che le contromisure non stiano dando i risultati sperati. Infatti, l’utente @hmedQwaider888 ha pubblicato su Twitter alcune foto della confezione e delle cuffie TWS a diversi giorni dal lancio.

Dalle immagini disponibili qui in basso possiamo notare la confezione di vendite delle cuffie, il case di ricarica wireless e anche il design definitivo degli auricolari. All’interno della confezione, oltre al cavo di ricarica, dovrebbero trovare posto anche i gommini di ricambio degli auricolari.

Dal post pubblicato su Facebook scopriamo che le cuffie garantirebbero 5 ore di autonomia senza case di ricarica e 20 ore una volta riposte al suo interno, mentre la cancellazione attiva del rumore viene definita di gran lunga superiore a quella offerta con il modello Samsung Galaxy Buds Pro.

A questo punto rimane davvero poco di non detto sulle cuffie di Samsung; ancora una volta i leaker e i rumor hanno svelato anzitempo le informazioni più importanti sul prodotto, lasciando alla compagnia ben pochi dettagli da mostrare durante l’evento dell’11 agosto.

In copertina Samsung Galaxy Buds Pro

Potrebbe interessarti anche: migliori cuffie true wireless