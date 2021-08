Esce allo scoperto il nuovo sistema di pairing per Samsung Galaxy Buds 2

Durante l’evento Unpacked dell’11 agosto, Samsung svelerà anche le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds 2. Qualche settimana fa le abbiamo viste in lungo e in largo grazie ad alcune immagini leak ad alta risoluzione, ma quest’oggi scopriamo qualcosa di più sul sistema di pairing grazie a un aggiornamento dell’applicazione Samsung Wearable.

Nuova modalità di pairing e nuova icona

Una volta aggiornata l’applicazione tramite il Samsung Galaxy Store, ecco apparire una nuova finestra pop-up in cui è possibile apprendere il nuovo sistema di pairing relativo al modello Samsung Galaxy Buds 2. Infatti, a livello della voce “Earbuds“, è possibile notare la seguente dicitura: “Per connettere i tuoi Galaxy Buds2, inserisci gli auricolari nella custodia, quindi tocca e tieni premuti entrambi gli auricolari per 3 secondi finché la luce non inizia a lampeggiare in rosso e verde.”

Oltre alla nuova modalità di pairing, è possibile notare anche un piccolo cambiamento all’icona dell’app Samsung Wearable che, oltre a cambiare forma, abbandona lo sfondo arancione a favore di uno sfondo blu chiaro. Gli ultimi leak pubblicati da Evan Blass indicano che le nuove cuffie true wireless dovrebbero arrivare in Europa a 159 euro, ma vi sapremo dire qualcosa di più nei prossimi giorni quando sicuramente verranno pubblicati gli ultimi leak pre-lancio.

In copertina Samsung Galaxy Buds Pro

Potrebbe interessarti anche: migliori cuffie true wireless