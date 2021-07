Le cuffie Samsung Galaxy Buds 2 si mostrano in tante immagini e sono molto belle

In attesa della presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Buds 2, in programma per l’11 agosto in occasione di un evento Samsung Galaxy Unpacked, le nuove cuffie true wireless del colosso coreano continuano ad essere al centro di un costante flusso di anticipazioni.

Ancora una volta è stato evleaks a fornirci un assaggio delle nuove cuffie di Samsung con una galleria di immagini rendering pubblicata su Twitter e grazie alla quale abbiamo la possibilità di osservare quello che sarà il loro design e le quattro colorazioni che dovrebbero essere disponibili in occasione del lancio.

Samsung Galaxy Buds 2 si mostrano in nuove immagini rendering

Le immagini pubblicate da evleaks ci mostrano le nuove cuffie true wireless del colosso coreano da tutte le angolazioni, non lasciando così spazio all’immaginazione.

Ecco quindi il look che potranno sfoggiare le cuffie Samsung Galaxy Buds 2:

Evan Blass ci offre una panoramica anche della custodia di ricarica delle cuffie di Samsung:

Sulla base di quanto è emerso sino a questo momento e anche di tali ultime immagini, sembra che con Samsung Galaxy Buds 2 il colosso coreano abbia deciso di non stravolgere la formula utilizzata con le precedenti generazioni delle sue cuffie e ciò a partire dal design degli auricolari e della custodia di ricarica.

L’aspetto più interessante che emerge da tali anticipazioni è che, oltre alle classiche colorazioni nera e bianca, le cuffie Samsung Galaxy Buds 2 potranno vantare due colori meno comuni (viola e verde) e pure l’interno della custodia di ricarica ricalcherà la scelta cromatica.

A livello di caratteristiche tecniche le nuove cuffie del colosso coreano probabilmente non saranno pari a Samsung Galaxy Buds Pro ma dovrebbero comunque essere migliori rispetto alla prima generazione di Samsung Galaxy Buds.

Appuntamento a mercoledì 11 agosto, quando scopriremo tutte le caratteristiche e il prezzo di queste nuove cuffie.