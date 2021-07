Huawei FreeBuds 4 con ricarica wireless disponibili insieme a un’update per AI Life

Huawei annuncia la disponibilità sul suo Store ufficiale delle Huawei FreeBuds 4 con ricarica wireless. Le nuove cuffie, acquistabili a distanza di qualche settimana dalla versione con ricarica via cavo, arrivano insieme a un aggiornamento per Huawei AI Life.

Huawei FreeBuds 4 con ricarica wireless disponibili in Italia: offerta e prezzo

Le Huawei FreeBuds 4 ricaricabili in modalità wireless sono disponibili da oggi all’acquisto sul Huawei Store. Le nuove cuffie TWS sono open fit e mantengono le caratteristiche e le funzionalità della variante già in commercio da qualche settimana, tra le quali spicca la cancellazione attiva del rumore: potete scoprirle tutte con la nostra recensione (in fondo trovate quella testuale).

Tutti coloro che acquisteranno Huawei FreeBuds 4 con ricarica wireless a 159 euro riceveranno incluso nel prezzo un Huawei Mini Speaker, una cassa Bluetooth compatta e portatile solitamente venduta a 29,99 euro. La spedizione è prevista dal 17 agosto 2021, e con un anticipo di 10 euro è possibile far scendere il prezzo di altri 30 euro, arrivando a 129 euro.

Per procedere con il preordine delle Huawei FreeBuds con ricarica wireless potete seguire il link qui sotto:

Novità aggiornamento Huawei AI Life: compatibili anche le Huawei FreeBuds 4i

Le novità Huawei non sono però finite qui: la casa cinese ha infatti rilasciato un aggiornamento dedicato agli utenti iOS per Huawei AI Life, che risulta ora compatibile non solo con Huawei FreeBuds 4 e FreeBuds Pro, ma anche con Huawei FreeBuds 4i. L’applicazione offre un’esperienza più comoda e smart, consentendo di eseguire varie operazioni come il rilevamento della batteria rimanente, il controllo rapido delle impostazioni, il controllo della cancellazione del rumore e la gestione generale del dispositivo.

Vi ricordiamo che le cuffie Huawei FreeBuds 4i sono disponibili sul Huawei Store al prezzo promozionale di 69,42 euro fino a domani, 31 luglio 2021, con case protettivo incluso.

Potrebbe interessarti: recensione Huawei FreeBuds 4