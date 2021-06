Huawei Watch 3 e Huawei FreeBuds 4 in vendita in Italia con speciali promozioni di lancio

Huawei Watch 3 e Huawei FreeBuds 4 in vendita in Italia con...

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale arrivano in Italia due dei prodotti annunciati da Huawei nell’evento che ha visto il lancio di HarmonyOS. Abbiamo già recensito entrambi per cui se i prodotti vi hanno convinto ora potete acquistarli anche su Huawei Store o Amazon, sfruttando anche le promozioni di lancio messe a punto dal colosso cinese.

Huawei Watch 3 e FreeBuds 4 in vendita

Entrambi i modello della serie Watch 3, vale a dire Huawei Watch 3 e Huawei Watch 3 Pro, sono da ieri acquistabili sullo store ufficiale e tramite Amazon, anche se solo sul primo sarà possibile ricevere un regalo. Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro sono i primi smartwatch a utilizzare HarmonyOS 2.0, offrendo un’esperienza d’uso smart agli utenti.

Ricchi di funzioni, tra cui il monitoraggio della salute e del fitness, e dotati di una batteria dall’ottima autonomia, i nuovi smartwatch permettono di rilevare la temperatura e altre funzioni particolari, come il lavaggio delle mani e il rilevamento delle cadute.

Huawei Watch 3 è disponibile al costo di 369 euro mentre Huawei Watch 3 Pro è in vendita a 499 euro. Per entrambi, solo su Huawei Store, sono previste in regalo le Huawei FreeBuds 4i. L’acquisto di Watch 3 inoltre permette di ricevere un cinturino extra, mentre l’acquisto di Watch 3 Pro dà diritto a un cinturino extra e a una Huawei OPPLE Smart Desk Lamp.

Arrivano anche in Italia le Huawei FreeBuds 4, cuffie true wireless di tipo open fit e dotate di cancellazione attiva del rumore, con una elevata qualità del suono. Nel video qui sopra potete scoprirne pregi e difetti e le impressioni d’uso. Anche queste cuffie sono acquistabili su Huawei Store o Amazon, in entrambi i casi con uno sconto di 20 euro, ottenibile con il codice AFB4E20, che porta il prezzo a 129 euro invece si 149 euro. A seguire i link per l’acquisto delle Freebuds 4.