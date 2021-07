La super promo per avere la Serie A su DAZN a un prezzo speciale sta per scadere

Terminati gli Europei con la trionfante vittoria degli Azzurri, è già arrivato il momento di pensare alla prossima stagione di Serie A, che prenderà il via nel weekend del 22 agosto 2021 con tutte le partite su DAZN. Archiviato il sorteggio del calendario, mancano solo poche ore alla possibilità di sfruttare la promozione per abbonarsi al servizio.

La Serie A tutta su DAZN: fino al 28 luglio a 19,99 euro al mese

Nonostante la proposta di Sky che puntava alla trasmissione delle restanti 7 partite (Sky ha i diritti per 3 match a turno), l’unico abbonamento che quest’anno permette di vedere tutte le sfide di Serie A è quello di DAZN.

I canali DAZN offriranno tanti eventi sportivi a partire da quest’anno: si tratta di Serie A, Serie B, UEFA Europa League, Liga spagnola, FA Cup, Carabao Cup, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eredivisie, MLS, i migliori match di UEFA Conference League, MotoGP, Moto2, Moto3, NFL, UFC, i canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD (con le Olimpiadi di Tokyo) e i canali tematici di AC Milan e FC Internazionale.

L’abbonamento a DAZN, che potrà essere disattivato in qualunque momento, avrà un costo mensile di 29,99 euro, ma fino al 28 luglio 2021 è possibile attivarlo al prezzo promozionale di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Le partite e gli eventi sportivi potranno essere visti su un massimo di 2 dispositivi in contemporanea, con 6 dispositivi associabili in totale.

Se siete interessati ad abbonarvi a DAZN o volete semplicemente saperne di più potete seguire il link qui in basso: