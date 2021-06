Storico accordo tra YouTube e DAZN: arriva la Champions League femminile (gratis!)

YouTube e DAZN annunciano una partnership rivoluzionaria per portare la UEFA Women’s Champions League in diretta e in chiaro per tutti. Sulla piattaforma di streaming saranno proposte partite delle prossime quattro stagioni (2021-2025), senza alcun costo.

La UEFA Champions League femminile arriva su YouTube, ed è gratis

Dopo la notizia dell’importante accordo tra TIM e Mediaset per la Champions League, arriva un’altra partnership di rilievo che riguarda il mondo del calcio, questa volta femminile. L’accordo a lungo termine tra DAZN, YouTube e la UEFA viene lanciato oggi con la campagna “We All Rise With More Eyes”, con la quale le tre società vogliono portare l’attenzione del mondo sul calcio femminile, fornire una maggiore visibilità e ispirare le prossime generazioni di calciatrici.

Si tratta della prima volta che la UEFA centralizza i diritti TV di tutte le partite di Champions League femminile su un’unica piattaforma globale. Più precisamente per le prime due stagioni (2021-2023) i tifosi potranno seguire live e on demand su DAZN tutte le 61 partite, e gratuitamente sul canale YouTube di DAZN. Per le altre due stagioni (2023-2025) tutte le 61 partite saranno in diretta su DAZN, mentre 19 saranno disponibili sul canale YouTube.

“Si tratta di un accordo unico per il calcio femminile poiché questa partnership tra UEFA, DAZN e YouTube farà in modo che la UEFA Women’s Champions League possa essere seguita dai tifosi e da tutti coloro che amano questo gioco ovunque si trovino nel mondo”, ha commentato Nadine Kessler, Chief of Women’s Football, UEFA. “Questo livello di visibilità cambia completamente la prospettiva, poiché le migliori giocatrici e le migliori squadre femminili del mondo possono ispirare più ragazze e ragazzi ad innamorarsi di questo sport. Insieme stiamo portando il calcio femminile nel mondo e tutti coloro che ci seguiranno faranno davvero la differenza per raggiungere qualcosa di più grande.”

Per l’occasione, sul nuovo canale YouTube che potete trovare a questo indirizzo, è stato lanciato il cortometraggio “We All Rise With More Eyes”, diretto dalla pluripremiata Alyssa Boni e doppiato dall’artista britannica FLOHIO. A questo link potete infine trovare l’evento speciale di annuncio dell’accordo.