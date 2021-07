Tutti i big match della Serie A 2021-2022: subito Juventus-Milan a settembre

Il 14 luglio è stato il giorno del calendario di Serie A per l’annata 2021/22. Sono tante le novità rispetto alla passata stagione, in primis il ruolo centrale di DAZN, che si è assicurata i diritti di tutte le partite di campionato fino al 2024. Da sottolineare anche l’introduzione del calendario asimmetrico per il girone di ritorno, con la Serie A che si allinea così agli altri tornei più prestigiosi d’Europa, tra cui la blasonata Premier League.

A seguire i più importanti big match del campionato di Serie A 2021-2022.

Calendario Serie A stagione 2021-2022: big match giornata per giornata

3^ giornata – 12 settembre 2021

Milan-Lazio

Napoli-Juventus

4^ giornata – 19 settembre 2021

Juventus-Milan

6^ giornata – 26 settembre 2021

Lazio-Roma

7^ giornata – 3 ottobre 2021

Torino-Juventus

8^ giornata – 17 ottobre 2021

Juventus-Roma

Lazio-Inter

9^ giornata – 24 ottobre 2021

Inter-Juventus

Roma-Napoli

11^ giornata – 31 ottobre 2021

Roma-Milan

12^ giornata – 7 novembre 2021

Milan-Inter

13^ giornata – 21 novembre 2021

Inter-Napoli

Lazio-Juventus

14^ giornata – 28 novembre 2021

Napoli-Lazio

16^ giornata – 5 dicembre 2021

Roma-Inter

18^ giornata – 19 dicembre 2021

Milan-Napoli

20^ giornata – 6 gennaio 2022

Juventus-Napoli

Milan-Roma

21^ giornata – 9 gennaio 2022

Inter-Lazio

Roma-Juventus

23^ giornata – 23 gennaio 2022

Milan-Juventus

24^ giornata – 6 febbraio 2022

Inter-Milan

25^ giornata – 13 febbraio 2022

Napoli-Inter

26^ giornata – 20 febbraio 2022

Juventus-Torino

27^ giornata – 27 febbraio 2022

Lazio-Napoli

28^ giornata – 6 marzo 2022

Napoli-Milan

30^ giornata – 20 marzo 2022

Roma-Lazio

31^ giornata – 3 aprile 2022

Juventus-Inter

33^ giornata – 16 aprile 2022

Napoli-Roma

34^ giornata – 24 aprile 2022

Inter-Roma

Lazio-Milan

37^ giornata – 15 maggio 2022

Juventus-Lazio

Napoli-Juventus alla terza giornata, quante sfide a ottobre

Si comincia subito forte, con la Juventus in trasferta a Napoli e il Milan che ospita a San Siro la nuova Lazio di Maurizio Sarri nella terza giornata. Una settimana dopo Juve e Milan si affrontano a San Siro per il terzo big match della prossima stagione.

E questo è solo l’antipasto, perché a ottobre la Serie A regala a tutti gli appassionati 6 match clou da non perdere: si inizia il giorno 3 ottobre con il derby della Mole tra Torino e Juventus, per arrivare a un attesissimo Roma-Milan all’Olimpico il 31 ottobre, con la squadra di Mourinho reduce dalle sfide contro Napoli (in casa) e Juve (a Torino).

Nella prima settimana di novembre luci accese a San Siro per il derby della Madonnina, con i nerazzurri che nello stesso mese giocheranno contro il Napoli. L’undici di Luciano Spalletti è una delle mine vaganti della prossima stagione e, allo stesso tempo, misurerà le reali forze in campo del Milan il 19 dicembre, prima della pausa di Natale.

Insomma, la nuova Serie A TIM si prospetta altamente spettacolare da subito, che poi è quello che si aspettavano i tifosi, galvanizzati dal sorprendente successo della Nazionale italiana agli ultimi Europei di calcio.

