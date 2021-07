Deadpool entra finalmente nel MCU e reagisce con Korg a Free Guy

Dopo due anni di attesa per i fan, Deadpool di Ryan Reynolds è finalmente nel Marvel Cinematic Universe (MCU).

In un nuovo video pubblicato sui suoi account sui social media, l’attore nato a Vancouver riprende il suo ruolo di saggio mercenario Marvel per prendere parte a un video in cui reagisce al trailer del prossimo film della Disney Free Guy.

Al suo fianco nel salotto delle reazioni è presente anche Korg, l’amichevole creatura del film MCU diretto da Waititi Thor: Ragnarok.

Deadpool di Reynolds approda nel Marvel Cinematic Universe

Si tratta di un trailer notevole dal momento che Deadpool di Reynolds è l’unico personaggio dei franchise X-Men e Fantastic Four di 20th Century Fox che si sta portando direttamente nel mondo dei Vendicatori.

Marvel ha confermato che Reynolds tornerà in un terzo film di Deadpool classificato come R ambientato nell’MCU, anche se i dettagli della trama sono nascosti e probabilmente le riprese non inizieranno fino al prossimo anno.

Nel frattempo, Free Guy, diretto dallo stesso Shawn Levy di Montreal (Stranger Things), uscirà finalmente nelle sale il 13 agosto 2021 dopo tre ritardi legati al COVID-19, mentre Reynolds reciterà anche nel thriller d’azione di Netflix Red Notice insieme a Dwayne “The Rock” Johnson e Gal Gadot. Il film sarà presentato in anteprima sul servizio di streaming a novembre.

Potrebbe interessarti: Disney+ novità luglio 2021: film, serie TV e originals

Fonte