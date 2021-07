Acer Aspire 5 con AMD Ryzen 7 è in offerta su Amazon: vanno in sconto anche mouse e tastiere

Acer Aspire 5 con AMD Ryzen 7 è in offerta su Amazon:...

Continua la settimana ricca di offerte Amazon ed anche oggi il colosso propone alcune offerte che possono anche essere considerate una sorta di bundle da prendere insieme. Per esempio oggi c’è una combo molto interessante di mouse e tastiere e di un notebook con cuffie wireless da connettere.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 8 Luglio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 8 Luglio 2021

Durgod Taurus

Sconosciuta ai più ma questa Durgod Taurus è forse la miglior tastiera meccanica che non sia relegata per forza di cose al mondo gaming. Certo costa un bel po’ ma grazie al design compatto ed elegante, grazie alla scelta di Cherry per gli switch, grazie ai Keycaps resistenti, quel prezzo può permetterselo alla grande. Solidissima, precisa, affidabile e personalizzabile, è sicuramente da consigliare.

Durgod Taurus a 129 Euro con disponibilità immediata

HyperX Pulsefire Surge

Uno dei migliori mouse gaming economici in grado di soddisfare un po’ tutti. HyperX con il suo Pulsefire Surge riesce a mantenere un prezzo basso senza rinunciare a 16000 dpi nativi, switch Omron e la personalizzazione software di HyperX. Ha tutto ciò che serve per iniziare ad approcciarsi a questo genere di mouse e a capire che tipo di modello si è più inclini, il tutto senza spendere cifre troppo impegnative.

HyperX Pulsefire Surge a 62 Euro invece di 69 Euro

Huawei FreeBuds Pro

Le Huawei FreeBuds Pro sono delle ottime cuffie true wireless ricche di tecnologia. Presente la cancellazione intelligente del rumore avanzata con varie modalità, c’è una qualità audio di primissimo livello grazie ai driver dinamici ed una serie di microfoni in grado di veicolare la voce in maniera cristallina. Hanno un design compatto con la possibilità di integrazione tramite gesture (stretta) e swipe per attivare funzioni, assistente vocale e regolare il volume.

Huawei FreeBuds Pro a 129 Euro invece di 179 Euro

Acer Aspire 5 AMD

Davvero molto bello il nuovo Acer Aspire 5 con processore AMD Ryzen 7 5700U, 8 GB di RAM e un modulo SSD da ben 512 GB. Il display è da 15,6″ con risoluzione FullHD, ci sono due speaker a supporto, il Wi-Fi 6, tante porte a disposizione, un sensore di impronte digitali per Windows Hello e sotto la scocca un buon sistema di dissipazione del calore per la gestione del Ryzen 7 serie 5000.

Acer Aspire 5 AMD a 729 euro invece di 779 euro

