Al via la prima beta pubblica di macOS 12 Monterey: ecco come installarla

Al via la prima beta pubblica di macOS 12 Monterey: ecco come...

A stretto giro dal rilascio della prima beta pubblica di iOS 15, anche la prima beta pubblica di macOS 12 Monterey è finalmente disponibile per chi vuole provare le novità del nuovo sistema operativo Apple per i Mac.

All’interno della beta pubblica troviamo le numerose novità che abbiamo imparato a conoscere fin qui, come ad esempio la nuova esperienza di navigazione con il browser web Safari, il Controllo Universale per utilizzare lo stesso mouse e la stessa tastiera su Mac e iPad per trascinare contenuti da un dispositivo all’altro, la possibilità di sfruttare AirPlay per riprodurre, mostrare e condividere film, giochi, foto, presentazioni e quant’altro da smartphone e tablet, il supporto all’audio spaziale sui Mac con chip M1 e molto altro.

Come installare la beta di macOS 12 Monterey

Nel caso in cui foste interessati a provare le ultime novità di macOS Monterey sul vostro computer, è prima di tutto necessario essere iscritti al programma beta di Apple. Oltre ai classici consigli per quanto riguarda la creazione di un backup dei dati più importanti presenti sul vostro Mac, vi ricordiamo che installare la beta è rischioso in quanto ancora ricca di bug e altre problematiche software.

Una volta certi che il vostro computer rientri tra i Mac supportati da macOS 12 Monterey e iscritti al programma beta, dovreste ricevere la notifica di disponibilità del nuovo sistema operativo. Per tornare indietro sull’ultima versione disponibile di macOS 11 Big Sur basta annullare la propria iscrizione al canale beta tramite questo link.