Apple TV+ novità luglio 2021: film, serie tv e originals

Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a luglio 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia nel novembre 2019, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese, che vede qualche novità interessante (ma non molto numerosa).

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a luglio 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Film da vedere su Apple TV+

Al momento non sono state annunciate novità per quanto riguarda i film Apple TV+ per il mese di luglio 2021. Rimangono comunque a disposizione diversi titoli, come i docu-film in esclusiva Fathom e The Year Earth Changed, di cui abbiamo parlato gli scorsi mesi.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Schmigadoon!

Le novità Apple TV+ di luglio 2021 vedono l’arrivo di Schmigadoon!, serie TV di genere musical con un cast importante (Keegan-Michael Key, Cecily Strong, Alan Cumming, Jane Krakowski e Kristin Chenowet) che racconta un incredibile viaggio. Una coppia si ritrova misteriosamente catapultata in una città degli anni ’40, dove tutti cantano come se si ritrovassero all’interno di un musical.

Disponibile su Apple TV+ dal 16 luglio 2021.

Schmigadoon!, il trailer ufficiale

Ted Lasso – stagione 2

A luglio 2021 arriva su Apple TV+ l’attesa seconda stagione di Ted Lasso, serie TV comedy che racconta le vicende di un coach di una squadra di football (Jason Sudeikis) che si ritrova a cambiare vita quando viene mandato in Inghilterra ad allenare una squadra di calcio. I problemi sono molteplici: l’uomo ignora anche i fondamentali dello sport e la proprietaria della squadra nasconde l’obiettivo segreto di far fallire l’AFC Richmond per vendetta.

Disponibile su Apple TV+ dal 23 luglio 2021.

Ted Lasso 2, il trailer ufficiale

Watch the Sound with Mark Ronson

Un mese particolarmente musicale per le novità Apple TV+. Arriva infatti anche Watch the Sound with Mark Ronson, docuserie in sei parti condotta da Mark Ronson, DJ e produttore discografico di fama internazionale. La serie permette di vedere più da vicino come nascono le canzoni, scoprendo i vari processi che portano alla creazione di pezzi incredibili in un intreccio di arte e musica.

Disponibile su Apple TV+ dal 30 luglio 2021.

Watch the Sound with Mark Ronson, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Trying (finale stagione 2) – 2 luglio 2021

– 2 luglio 2021 La Storia di Lisey (finale di stagione) – 16 luglio 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a luglio 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di luglio per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Leggi anche: le 10 migliori serie TV divertenti