L’Europa League sarà visibile anche su DAZN fino al 2024

Il catalogo di eventi calcistici di DAZN è in continua espansione. Nei mesi scorsi l’azienda ha acquisito i diritti per trasmettere 7 partite di ogni giornata di Serie A in esclusiva e 3 partite in co-esclusiva, inoltre trasmetterà anche Serie B, Liga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, Major League Soccer e i canali tematici di Inter e Milan.

DAZN trasmetterà le prossime tre stagioni di Europa League e il meglio della Conference League

Ora DAZN ha acquisito anche i diritti per trasmettere tutte le partite di calcio delle prossime tre stagioni di Europa League, inoltre offrirà anche il meglio della Conference League.

Il prezzo dell’abbonamento alla piattaforma rimane lo stesso precedentemente annunciato di 29,99 euro al mese, ma fino al 28 luglio è previsto un prezzo scontato pari a 19,99 euro al mese per 14 mesi riservato ai nuovi clienti.

I già clienti possono invece usufruire del prezzo promozionale per 12 mesi a partire da settembre, inoltre riceveranno anche due mesi in regalo senza costi aggiuntivi.

Ieri DAZN e YouTube hanno annunciano una partnership rivoluzionaria per portare la Champions League femminile in diretta e in chiaro per tutti. Sulla piattaforma di streaming saranno proposte partite delle prossime quattro stagioni gratuitamente.

