DAZN si aggiudica la trasmissione internet e mobile della Serie B

Dopo l’adesione di Sky e di Helbiz Media per quanto riguarda la trasmissione delle partire di calcio della Serie B, in queste ore la Lega Calcio annuncia anche l’adesione di DAZN al mercato per la trasmissione non esclusiva delle partite della Serie BKT per il triennio 2021-2024 attraverso le piattaforme internet e mobile.

La Serie B su internet e mobile con DAZN

“Dopo l’adesione al mercato domestico di Sky e di Helbiz Media, si è aggiunto, entro il termine previsto del 15 giugno, l’operatore che negli ultimi tre anni ha seguito la Serie BKT – sottolinea la nota ufficiale della Serie B. Sommando le adesioni con il minimo garantito per la commercializzazione dei diritti internazionali si arriva a un ricavo di 48,5 milioni di euro, che raddoppia di fatto quanto ottenuto nello scorso triennio dalla Lega Serie B per la cessione dei diritti audiovisivi. Una cifra che potrebbe aumentare ulteriormente con i pacchetti riservati ai diritti in chiaro“.

Come giustamente sottolinea la Lega Calcio, la grande varietà dell’offerta è un punto a favore per i tifosi che possono così guardare le partite di Serie B su ogni mezzo e sistema, e anche dimostra quanto sia importante l’interesse del mercato e offre maggiori risorse a disposizione per i club di calcio.

