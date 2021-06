Che offertona: 4 lampadine smart Wi-Fi a soli 19,99 euro su Amazon

Su Amazon, le offerte interessanti sono praticamente all’ordine del giorno, ma quella che vi illustreremo di qui a poco è praticamente imperdibile e ha ad oggetto delle lampadine smart a marchio TECKIN.

Se vi siete appassionati ai gadget di smart home e stiate progressivamente rendendo tutta la vostra casa un po’ più connessa e intelligente, questa è un’ottima occasione per fare scorta di lampadine; se, invece, questa mania non vi ha ancora contagiati, questa è l’offerta giusta per iniziare.

Lampadine smart in offerta su Amazon

L’offerta in argomento ha ad oggetto un pack da quattro lampadine smart a brand TECKIN. Si tratta di lampadine E27 multicolore da 7.5W (classe energetica A) e, per quanto riguarda la parte smart, possono essere gestite tramite la nota app Smart Life e sono perfettamente compatibili sia con Google Home (e quindi Google Assistant) che con Amazon Alexa.

Allo stato attuale, il prezzo del pack da quattro è di 33,99 euro, ma è disponibile un coupon da 14 euro che porta il prezzo finale a soli 19,99 euro. Le lampadine sono vendute dal venditore welog-eu e spedite da Amazon con spedizione Prime (ordinandole adesso, le ricevereste già domani). Insomma, non vi resta che acquistarle cliccando sul link sottostante e non dimenticate di applicare il coupon direttamente nella pagina del prodotto.

Acquista 4 lampadine smart multicolore TECKIN a 19,99 euro su Amazon.it

