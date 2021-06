Uno strano bug di iOS blocca permanentemente il Wi-Fi degli iPhone

Il ricercatore di sicurezza Carl Shou ha scoperto uno strano bug che blocca permanentemente il Wi-Fi su alcuni dispositivi iOS.

L’inconveniente si manifesta quando un iPhone si connette a una rete Wi-Fi il cui SSID è denominato come “%p%s%s%s%s%n”.

La causa del problema non è ancora chiara, tuttavia BleepingComputer ha ipotizzato che potrebbe essere correlata alla formattazione della stringa e iOS potrebbe interpretare i caratteri “%” come comandi e variabili di programmazione.

Anche se è improbabile che un utente dia proprio questo nome a una rete Wi-Fi, chi ne fosse a conoscenza potrebbe utilizzare il bug per creare problemi di proposito. Il ricercatore ha testato il bug con iOS 14.4.2, ma il problema sembra palesarsi a partire da iOS 14.6.

Non è la prima volta che l’utilizzo di un carattere speciale causa problemi in ambito iOS. Nel 2018 un bug analogo in iOS e macOS ha causato l’arresto anomalo delle app utilizzando un singolo simbolo.

Come ripristinare il Wi-Fi su iPhone

Nel caso il Wi-Fi del vostro iPhone fosse inutilizzabile è possibile riattivarlo ripristinando le impostazioni di rete andando in Impostazioni>Generali>Ripristina>Ripristina impostazioni di rete.

