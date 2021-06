Esselunga ci va giù pesante con la nuova Offerta Tech valida da oggi

Esselunga lancia una nuova Offerta Tech, valida da oggi fino al 30 giugno 2021 in tutti i negozi aderenti: questa volta troviamo in sconto iPhone 12 nella versione da 64 GB di memoria.

iPhone 12 è la nuova Offerta Tech di Esselunga

Esselunga propone come Offerta Tech uno degli smartphone più apprezzati di questi mesi: stiamo parlando per l’appunto di iPhone 12, un dispositivo che non ha grande bisogno di presentazioni.

Giusto per i distratti, ricordiamo che a bordo troviamo un display OLED da 6,1 pollici, il processore Apple A14 Bionic hexa core, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore da 12+12 MP (con ultra-grandangolare) e batteria da 2815 mAh. Si tratta dello smartphone giusto per provare nelle prossime settimane la beta di iOS 15, lanciata per gli sviluppatori giusto qualche giorno fa in occasione della conferenza WWDC.

Grazie all’Offerta Tech di Esselunga è possibile acquistare iPhone 12 64 GB al prezzo di 729 euro in tutti i negozi aderenti. La lista completa dei punti vendita è disponibile a questo indirizzo. Se siete nel dubbio potete consultare la nostra recensione testuale di iPhone 12 al link qui di seguito (il video lo trovate qui sopra).

