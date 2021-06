Spotify rilancia la promozione con Premium gratis per tre mesi

In questi giorni Spotify, il servizio per l’ascolto in streaming di musica e podcast più famoso, sta rilanciando la classica promozione che permette di avere la versione Premium gratis per un periodo di tre mesi.

Negli ultimi tempi si è parlato di Spotify soprattutto per qualche nuova funzione dell’app per Android e per la grossa novità riguardante Apple Watch, tuttavia, complice l’aumento dei prezzi dei mesi scorsi, il rilancio di questa promozione costituisce una buona notizia e, tra l’altro, arriva giusto in tempo per l’estate.

Spotify Premium in promozione: info e dettagli

A differenza di concorrenti come Amazon Music, Spotify non riduce la libreria musicale accessibile con la versione gratuita, tuttavia presenta limitazioni funzionali piuttosto scomode e superabili con l’abbonamento Premium.

Quest’ultimo, com’è noto, permette di scaricare la musica e ascoltarla offline, elimina le fastidiose interruzioni pubblicitarie, permette di ascoltare qualsiasi brano senza doversi sorbire la riproduzione casuale e, infine, offre skip illimitati.

Grazie alla promozione in argomento, visibile nello screenshot sottostante, è possibile avere Spotify Premium completamente gratis per un periodo di tre mesi. Ci sono, però, diversi aspetti da mettere in chiaro:

la promozione è valida solo fino al 22 giugno 2021 ;

; è compatibile solo con il piano Individual, che, al termine della promozione, costa 9,99 euro al mese;

è disponibile solo per gli utenti che non hanno ancora provato Premium.

Qualora la suddetta promozione non fosse disponibile per voi, non disperate: fino al 22 giugno ce n’è anche un’altra, sempre riferita al piano Individual, che permette di riattivare Spotify Premium per tre mesi al costo complessivo di 9,99 euro. Al termine, viene ripristinato il costo standard del piano in questione, ovvero 9,99 euro al mese.

In alternativa, sono sempre disponibili i piani Duo (12,99 euro al mese per due account), Family (15,99 euro al mese, fino a 6 account) e Premium Student (4,99 euro al mese, 1 account per studenti iscritti all’università).

Per maggiori dettagli e per approfittare subito di una delle due promozioni, vi rimandiamo al sito ufficiale di Spotify.