Ecco il video introduttivo di Resident Evil: Infinite Darkness

Resident Evil: Infinite Darkness, la serie animata in arrivo il mese prossimo di cui avevamo già parlato qualche tempo fa, torna a stuzzicare i grandi fan dell’universo Resident Evil mostrando per la prima volta il video introduttivo del film in CGI (computer grafica).

L’incubo parte il prossimo 8 luglio

Ambientata nel 2006 negli Stati Uniti, i due protagonisti Leon S. Kennedy e Claire Redfield, rispettivamente doppiati da Nick Apostolides e Stephanie Panisello, si ritroveranno incastrati in una serie di eventi che interesseranno anche la Casa Bianca. All’interno di uno dei luoghi più importanti dell’Occidente, infatti, Leon si troverà ad indagare in un caso di accesso non consentito ad alcuni file presidenziali. In questo frangente l’agente e un team della SWAT si troveranno a combattere un’orda di zombie in una frenetica sparatoria.

Nella clip lunga quasi 3 minuti viene mostrato Jason (Ray Chace), leader del team Mad Dogs dell’Esercito americano, in volo sopra lo stato immaginario del Penamstan. In seguito a un tremendo schianto, il team dei Mad Dogs si troverà invischiato in una vera e propria battaglia sul campo.

Prima di lasciarvi ammirare il video introduttivo di Resident Evil: Infinite Darkness disponibile qui in basso, vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile su Netflix il prossimo 8 luglio.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Android del mese.