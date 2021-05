Ecco il nuovo trailer e la data di uscita di Resident Evil: Infinite Darkness

Mentre i giocatori di tutto il mondo sono ancora presi dalla trama e delle ambientazioni di Resident Evil Village, Netflix ha pensato bene di dare in pasto al pubblico un nuovo trailer sulla serie TV a tema horror e zombie che ci terrà compagnia durante questa estate, Resident Evil: Infinite Darkness.

Gli zombie arrivano l’8 luglio su Netflix

La serie Netflix Original, completamente realizzata in CGI (computer grafica) sarà disponibile sulla famosa piattaforma di streaming a partire dall’8 luglio 2021 e vedrà i due protagonisti – Leon S. Kennedy e Claire Redfield, rispettivamente doppiati da Nick Apostolides e Stephanie Panisello – impegnati in una serie di eventi che sconvolgeranno gli Stati Uniti d’America.

Benché manchi ancora una trama, sappiamo che la storia ci porterà all’interno della Casa Bianca durante il 2006 quando l’agente federale Leon S. Kennedy si ritrova ad indagare su un accesso non consentito ad alcuni file presidenziali. Durante le indagini, l’agente federale e la SWAT si trovano catapultati in una furiosa sparatoria per cercare di contenere l’assalto di un’orda di zombie. Nel mentre, Claire Redfield, si imbatte in un disegno che mostra a Leon il quale ne intravede una qualche connessione con l’epidemia di zombie che ha colpito la Casa Bianca.