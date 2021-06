Realme svela la sua strategia AIoT e lancia tre nuovi prodotti in Italia

Realme svela la sua strategia AIoT e lancia tre nuovi prodotti in...

Realme non si limita a lanciare in Italia lo smartphone Realme GT 5G, ma svela la sua strategia AIoT e porta al debutto tre nuovi prodotti: si tratta degli smartwatch Realme Watch 2 e Realme Watch 2 Pro e del robot aspirapolvere Realme TechLife Robot Vacuum.

Parte la fase 2.0 dell’ecosistema AIoT di Realme

La nuova strategia “1+5+T” di Realme è un’evoluzione di quella precedente e mira ad ampliare l’ecosistema e la gamma di prodotti del marchio. “1” indica lo smartphone, al centro dell’ecosistema AIoT, “5” si riferisce alle categorie principali dei prodotti, come le cuffie TWS, i wearable, TV, smart speaker e laptop (Realme Book è in arrivo), mentre la “T” sta per TechLife, la piattaforma collaborativa che mira a supportare le startup AIoT attraverso la condivisione dei canali di vendita e della supply chain.

Punto in comune è l’app Realme Link, grazie alla quale tutti i prodotti saranno connessi per garantire agli utenti un’esperienza completa. “Il segmento AIoT è una componente chiave della visione a lungo termine e della strategia di crescita di realme poiché è destinato a trasformare il modo in cui i giovani vivono e lavorano“, ha dichiarato Sky Li, CEO di Realme. “Con la nostra nuova strategia “1+5+T”, ci stiamo addentrando ulteriormente nel settore AIoT, creando un’esperienza davvero completa, interconnessa e personalizzata che migliorerà ogni aspetto della vita dei giovani consumatori.”

Realme ha anche anticipato l’arrivo del suo primo tablet e del suo primo laptop, ossia Realme Pad e Realme Book. I due dispositivi saranno lanciati ufficialmente nei prossimi mesi.

Realme Watch 2 e Watch 2 Pro: ecco i prezzi per l’Italia

Realme Watch 2 e Watch 2 Pro sono stati presentati durante i mesi di aprile e maggio e si preparano ad arrivare anche in Italia. Il modello Pro può contare su un display da 1,75 pollici a risoluzione 320 x 385 ed è pensato per ispirare gli utenti a seguire uno stile di vita sano e attivo: dispone di sensori per il monitoraggio di frequenza cardiaca e livelli di ossigeno, di un GPS ad alta precisione e supporta 90 diverse modalità sportive.

Rispetto al predecessore è migliorato anche nell’autonomia: la casa cinese garantisce 14 giorni di durata grazie alla batteria da 390 mAh. Gli utenti hanno a disposizione più di 100 diversi quadranti (watchface) tra cui scegliere, in modo da poter esprimere al meglio l’umore del momento e il proprio stile. Realme Watch 2 condivide con il modello Pro diverse caratteristiche, ma integra un display un po’ più piccolo (1,4 pollici).

Realme Watch 2 e Realme Watch 2 Pro saranno disponibili in Italia dal 16 giugno 2021 sul sito ufficiale e su Amazon al prezzo di rispettivamente 54,99 e 74,99 euro.

Pulizie smart con Realme TechLife Robot Vacuum

Il primo dispositivo lanciato nell’ambito del progetto TechLife si chiama Realme TechLife Robot Vacuum ed è un aspirapolvere lavapavimenti per la smart home dotato di 38 sensori. Il robot è dotato del sistema intelligente LiDAR, capace di garantire in tempo reale una navigazione accurata e una precisa mappatura della stanza (fino al 98%).

Robot Vacuum offre una potenza di aspirazione pari a 3000 Pa, con una rumorosità in modalità Silenziosa di 55 dB. A bordo una batteria da 5200 mAh, una vaschetta raccoglipolvere da 600 ml e un serbatoio dell’acqua elettronico da 300 ml. Può essere comandato con la voce grazie all’integrazione di Google Assistant e Alexa e può essere gestito tramite l’app Realme Link.

Realme TechLife Robot Vacuum sarà disponibile in offerta-preordine sul sito ufficiale dal 16 al 25 giugno a 299,99 euro (anziché 399,99 euro) con serbatoio dell’acqua 2 in 1 compreso. Dal 26 sarà acquistabile sul sito e su AliExpress a partire da 379 euro (versione senza serbatoio 2 in 1).