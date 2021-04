Realme presenta le cuffie TWS Buds Q2 e Realme Watch 2

Oggi Realme ha annunciato le nuove cuffie true wireless Buds Q2 che rappresentano l’evoluzione del modello lanciato l’anno scorso. Con l’occasione l’azienda ha presentato anche lo smartwatch Realme Watch 2 dotato di schermo touch a colori da 1,4 pollici, monitoraggio SpO2, numerose modalità sportive e altre funzionalità.

Caratteristiche di Realme Buds Q2

Le cuffie true wireless Realme Buds Q2 offrono la cancellazione del rumore ambientale per le chiamate, driver da 10 mm, Bluetooth 5.0 con codec AAC, modalità di gioco a latenza super bassa (88 ms) e controlli touch.

L’autonomia dichiarata di queste cuffie arriva fino a 5 ore per gli auricolari e fino a 20 ore in totale ricaricando tramite l’astuccio, inoltre c’è il supporto per la ricarica rapida che permette di ottenere 2 ore di riproduzione in 10 minuti, tuttavia l’astuccio adotta ancora una porta micro USB. A seguire le specifiche complete.

Auricolari in silicone morbidi e delicati sulla pelle

Driver Bass Boost da 10 mm con diaframma in polimero PEEK e TPU e nuova soluzione Bass Boost+

Bluetooth 5.0, codec audio AAC

Controlli tattili intelligenti e supporto per l’assistente vocale.

Algoritmo ENC che riduce significativamente il rumore circostante durante una chiamata

Modalità di gioco a latenza super bassa da 88 ms

App Realme Link che consente di personalizzare funzioni relative a Bass Boost+, ricevere aggiornamenti di sistema e altro ancora

Resistenza all’acqua (IPX4)

Durata della batteria fino a 5 ore per le cuffie e fino a 20 ore in totale

Peso: 4,1 g per auricolari; 39 g con la custodia

Disponibilità e prezzo di Realme Buds Q2

Le cuffie true wireless Realme Buds Q2 sono disponibili in Pakistan nei colori nero e blu ha un prezzo di 5.999 rupie (circa 32 euro), ma saranno lanciate a un prezzo promozionale di 3.999 rupie (circa 22 euro) su Saamaan.pk.

Caratteristiche di Realme Watch 2

Realme Watch 2 offre uno schermo LCD a colori touch da 1,4 pollici con protezione Corning Gorilla Glass 3 2,5D corredato da oltre 100 eleganti quadranti live gestibili tramite l’app Realme Link.

Lo smartwatch include funzionalità di monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e può anche rilevare il livello di ossigeno nel sangue, inoltre supporta 14 modalità sportive che diventeranno 90 grazie a un aggiornamento OTA.

Realme Watch 2 fornisce notifiche per chiamate, SMS e messaggi di app di terze parti, consente di controllare in remoto il lettore musicale dello smartphone e offre anche la possibilità di scattare foto da remoto.

Lo smartwatch è resistente all’acqua IP68, mentre la batteria da 315 mAh promette fino a 12 giorni di autonomia. Di seguito le specifiche complete.

Schermo LCD touch a colori da 1,4 pollici (320 × 320 pixel) 323 PPI con luminosità massima di 600 nit, protezione Corning Gorilla Glass 3 2.5D

Accelerometro a 3 assi, sensore di frequenza cardiaca, vibrazione

Bluetooth 5.0

Modalità sportive: camminata all’aperto, camminata indoor, corsa all’aperto, corsa indoor, ciclismo dinamico, escursionismo, cricket, yoga, canottaggio, allenamento della forza, basket, macchina ellittica, allenamento gratuito

Misurazione automatica della frequenza cardiaca, frequenza cardiaca in tempo reale 24 ore su 24, promemoria frequenza cardiaca bassa, misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), rilevamento del sonno, passi, calorie, distanza percorsa, promemoria per assunzione acqua e attività sedentaria, registrazioni attività

Controllo della musica e dell’otturatore della fotocamera, previsioni del tempo, riconoscimento automatico del movimento (corsa / camminata)

Notifiche di chiamata, promemoria, messaggi e sveglia

Resistente all’acqua (IP68)

Batteria da 315 mAh (tipica) / 305 mAh (minima) con 12 giorni di autonomia

Dimensioni: 257,6×35,7×12,2 mm; Peso: 38 g

Disponibilità e prezzo di Realme Watch 2

Lo smartwatch Realme Watch 2 sarà presto in vendita in Malesia nella colorazione nero con cinturino in silicone al prezzo di circa 46 euro. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una commercializzazione in altri mercati di questi due prodotti.

Fonte, Fonte