OPPO Enco Free2 e Enco Buds arrivano in Italia a partire da 59,90 euro

OPPO si prepara a lanciare anche in Italia le cuffie OPPO Enco Free2 e OPPO Enco Buds, presentate in Cina durante la primavera 2021. Si tratta di cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore dal design molto diverso: (ri)scopriamo le principali caratteristiche e il prezzo di vendita per il nostro Paese.

OPPO Enco Free2 e OPPO Enco Buds in arrivo in Italia: ecco i prezzi

OPPO Enco Free2 sono cuffie nate con la collaborazione di Dynaudio, che secondo l’azienda combinano alla perfezione cancellazione del rumore avanzata e audio cristallino. OPPO Enco Buds sono più compatte e sono caratterizzate da una connessione Bluetooth 5.2, che garantisce maggiore stabilità e reattività rispetto alle versioni precedenti.

“Siamo orgogliosi di poter arricchire ulteriormente il nostro ecosistema con prodotti audio pensati per rispondere al meglio ai diversi stili di vita dei nostri utenti. Infatti, OPPO Enco Free2 e OPPO Enco Buds riflettono il costante lavoro di ricerca e innovazione che da sempre ci contraddistingue, con l’obiettivo finale di offrire device al passo con i tempi, in grado di soddisfare le nuove esigenze dei consumatori, sempre più dinamici e connessi. Come leader nel settore degli smartphone, sappiamo quanto sia fondamentale oggi avere accesso a un’esperienza audio coinvolgente, reattiva e affidabile, anche in movimento“, ha dichiarato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Le cuffie OPPO Enco Free2 mettono a disposizione un’innovativa cancellazione attiva del rumore, capace di ottimizzare in modo intelligente la curva di soppressione in base alla struttura del canale auditivo dell’utente. Grazie alla collaborazione con Dynaudio, evitano la perdita di qualità associata alla cancellazione del rumore. Le OPPO Enco Buds sono leggere e compatte e possono contare sulla certificazione IP54 contro acqua e polvere. Tutti e due i modelli possono contare sul Bluetooth 5.2 e su una buona durata della batteria (rispettivamente fino a 24 e 30 ore con l’aiuto dei case di ricarica).

OPPO Enco Free2 e OPPO Enco Buds saranno disponibili a breve su Amazon.it e nelle prossime settimane nei migliori negozi di elettronica di consumo. Le prime saranno acquistabili nelle colorazioni White e Black al prezzo consigliato di 129,90 euro, le seconde nella sola versione White a 59,90 euro.