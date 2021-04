Ecco OPPO Enco Buds: cuffie true wireless con ANC e certificazione IP54

Il mercato delle cuffie true wireless è pronto ad accogliere l’ultima novità in casa OPPO: le cuffie OPPO Enco Buds. Intraviste giusto qualche giorno fa in questo rumor che ci aveva dato modo di scoprire le caratteristiche generali del dispositivo, in queste ore l’azienda cinese le ha ufficialmente presentate ad un prezzo decisamente interessante.

Caratteristiche OPPO Enco Buds

Andando con ordine, OPPO Enco Buds attirano l’attenzione non tanto per il design – curato, sì, ma forse troppo ispirato a Samsung Galaxy Buds+ -, ma invece per le caratteristiche tecniche che le rendono appetibili per chi è alla ricerca di un paio di cuffie true wireless con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

OPPO Enco Buds offrono infatti la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la certificazione IP54 per il contatto con liquidi e la polvere. Le cuffie rappresentano un buon compromesso anche per gli amanti del gaming su mobile grazie ad un’apposita modalità a bassa latenza (essenziale nei videogiochi), mentre la batteria dovrebbe garantire fino a 24 ore di autonomia con una singola carica.

Le cuffie true wireless sfruttano driver dinamici da 8 mm con una frequenza in risposta da 20 Hz e 20 KHz, si connettono allo smartphone tramite modulo Bluetooth 5.2 e supportano i codice AAC e SBC. Ogni auricolare dispone di una piccola batteria da 40 mAh mentre il case di ricarica è munito di una ulteriore batteria da 400 maH.

Prezzo e disponibilità OPPO Enco Buds

OPPO Enco Buds sono disponibili in Thailandia al prezzo di 999 baht thailandesi, circa 25 euro al cambio, nelle colorazioni bianca e blu. Non è chiaro se e quando verranno presentate anche per il mercato internazionale ed eventualmente anche in Italia, ma vi terremo informati non appena ci saranno informazioni in merito.

